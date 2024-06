Cerco de Jericó: confira a programação das celebrações em Brusque

A Paróquia Santa Teresinha, de Brusque, realizará entre os dias 9 a 16 de junho, o 11º Cerco de Jericó. Durante os dias serão dadas graças, bênçãos e feitas muitas orações.

Os temas dos dias serão “O Senhor fez conhecer Seu poder salvador”, “Somente vós sois meu Senhor”, “ò Senhor que o povo vos louve”, “Senhor, é a vossa faca que eu procuro”, “Tenho sempre o Senhor ante meus olhos”, “Eis que eu renovo todas as coisas”. Todos os dias haverá missas às 15h.

A abertura do Cerco será realizada no domingo, 9, com missa celebrada pelo padre Anderson, às 19h. Ele também irá celebrar todas as missas das 6h.

Confira a programação completa:

Domingo, 9

19h – Missa de abertura

Celebrante – Padre Anderson Moacir Ramos. Responsável – Matriz Santa Teresinha

Segunda-feira, 10. Tema: Do Senhor é que vem o meu socorro

6h – Missa

Celebrante – Padre Anderson Moacir Ramos. Responsável – Igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição

15h – Missa

Celebrante – Padre Siro Manoel de Oliveira. Responsável – Ministros Sagrada Comunhão e Coral Adulto

19h30 – Missa

Celebrante – Padre José Vitor Fernandes. Responsável – Igreja São João Paulo II e Igreja São José

Oração pelo Jubileu da Paróquia e toda Igreja, e benção da água

Terça-feira, 11. Tema: O Senhor fez conhecer Seu poder salvador

6h – Missa

Celebrante – Padre Anderson Moacir Ramos. Responsável – Obras das vocações e exéquias

15h – Missa

Celebrante – Padre Eduardo Cardozo de Senna. Responsável – Promoção Social

19h30 – Missa

Celebrante – Padre José Silvano Torquato. Responsável – Igreja Nossa Senhora Aparecida e Pascom

Oração pela libertação dos vícios – Bênção do Sal

Quarta-feira, 12. Tema: Somente vós sois meus senhor

6h – Missa

Celebrante – Padre Anderson Moacir Ramos. Responsável – Missões Populares e Pastoral do Batismo

15h – Missa

Celebrante – Padre Adalberto Donadelli Júnior. Responsável – Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

19h30 – Missa

Celebrante – Padre Anderson Pitz. Responsável – Catequese de Crisma

Benção das rosas e oração em favor das empresas, indústrias, comércios, empresários e funcionários

Quinta-feira, 13. Tema: Ó Senhor que o povo vos louve

6h – Missa

Celebrante – Padre Anderson Moacir Ramos. Responsável – GBF e MFC

15h – Missa

Celebrante – Padre José Henrique Gazaniga. Responsável – Igreja São Francisco

19h30 – Missa

Celebrante – Padre João Bachmann. Responsável – Igreja Nossa Senhora da Natividade e São Roque, e Igreja São Pedro

Oração pela renovação das famílias e benção do pão

Sexta-feira, 14. Tema: Senhor, é a vossa face que eu procuro

6h – Missa

Celebrante – Padre Anderson Moacir Ramos. Responsável – Igreja Santa Catarina de Alexandria

15h – Missa

Celebrante – Padre Alvino Introvini Milani. Responsável – Pastoral da pessoa idosa e Apostolado da Oração

Benção aos idosos enfermos

19h30 – Missa

Celebrante – Padre Luiz Francisco Fraga. Responsável – Santa Zélia e São Luiz

Oração pelos enfermos

Sábado, 15. Tema: Tenho sempre o Senhor ante meus olhos

6h – Missa

Celebrante – Padre Anderson Moacir Ramos. Responsável – Pastoral Familiar e Pastoral do Dízimo

15h – Missa

Celebrante – Padre Lúcio Tardivo. Responsável – Coroinhas, Iniciação e Vida Cristã e Coral Infantil

Oração pedindo a proteção dos santos anjos em favor das crianças

19h – Missa

Celebrante – Padre José Henrique Gazaniga. Responsável – Setor Juventude

Oração pela renovação dos jovens

Domingo, 16. Tema: Eis que eu renovo todas as coisas

7h – Missa

Celebrante – Padre Anderson Moacir Ramos. Responsável – Pastoral Litúrgica

15h – Missa

Celebrante – Padre Anderson Moacir Ramos. Responsável – Igreja São Sebastião

18h – Missa

Celebrante – Padre Eduardo Cardozo de Senna. Responsável – RCC

Encerramento do 11º Cerco de Jericó

