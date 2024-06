No último dia 12 de junho, uma atmosfera de celebração então envolveu a rua Germano Klann, no bairro Águas Claras, em Brusque.

Carmina Coelho, uma mulher de espírito vivaz e história resplandecente, comemorou seu centenário em grande estilo, rodeada por amigos próximos e sua amada família.

Natural de Biguaçu, na Grande Florianópolis, Carmina mudou-se para Brusque aos 18 anos e nunca mais deixou a cidade.

Viúva e matriarca de uma linhagem que se estende por sete filhos, oito netos, cinco bisnetos e quatro tataranetos, essa mulher é um verdadeiro pilar de afeto e sabedoria em sua comunidade.

Sua jornada de vida inclui oito anos de dedicação na fábrica Renaux, uma empresa histórica da cidade, onde deixou sua marca como operária.

O segredo da longevidade

O segredo de sua longevidade é o encontro harmonioso entre saúde exemplar e uma lucidez invejável.

Mesmo aos 100 anos, Carmina mantém-se ativa e vibrante, comparecendo regularmente a consultas médicas apenas para exames de rotina, uma prática que garante a todos ao seu redor que sua vitalidade é tão notável quanto sua história.

Em sua festa de aniversário, sorrisos se misturavam com lembranças compartilhadas, enquanto histórias de vida eram contadas e reverenciadas.

Carmina, com seu carisma singular, encanta a todos com sua energia contagiante e uma gratidão palpável por cada momento vivido.

Mais um marco de vida em Brusque

Assim, Brusque celebra não apenas mais um marco de vida, mas um testemunho vivo de como a dedicação, o amor e a resiliência são pilares essenciais para uma existência plena e significativa.

Carmina Coelho, a mais nova centenária de Brusque, é não só um exemplo de vitalidade, mas também um farol de inspiração para as gerações presentes e futuras.

Centenária de Brusque em fotos

*Autoria das imagens: Família Coelho >>

