Homem fica ferido após veículo pegar fogo em oficina no Limoeiro

Um carro pegou fogo dentro de uma oficina mecânica na manhã desta quinta-feira, no bairro Limoeiro, 13, em Brusque. O proprietário do veículo, um homem de 24 anos, ficou ferido. O fato ocorreu na rua Itajaí, por volta das 11h02.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, quando os agentes chegaram no local, constataram que o incêndio já havia sido controlado por funcionários da oficina com extintores e água de jardim. O veículo tratava-se de um Fusca de trilha.

O proprietário do fusca sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau. Ele foi atendido por socorristas dos bombeiros e conduzido para o Hospital Azambuja.

