Candidato a presidente em 2022, Padre Kelmon tem agenda em Brusque com pré-candidato a prefeito

O ex-candidato a presidente do Brasil Padre Kelmon (PRTB), que disputou as eleições de 2022, visitou Brusque neste sábado, 25. Na cidade, ele esteve com o oficial substituto do Registro de Imóveis e pré-candidato a prefeito, Danilo Visconti (DC).

Os dois almoçaram na Churrascaria Paloschi. Padre Kelmon fundou o Foro do Brasil em Brusque. Trata-se de um grupo que tem como objetivo capacitar novas lideranças conservadoras. Danilo Visconti assumiu a presidência da entidade.

O ex-presidenciável vem passando por municípios catarinenses nos últimos dias. Ele também visitou Joinville e Barra Velha. Em março, Padre Kelmon se filiou ao PRTB e tem intenção de concorrer a prefeito de São Paulo.

Candidatura à presidência

Nas eleições de 2022, Kelmon concorreu à presidência pelo antigo PTB. Inicialmente, ele seria candidato a vice-presidente na chapa do ex-deputado Roberto Jefferson. No entanto, Jefferson não pôde concorrer e Kelmon assumiu a chapa.

Ele participou de debates e ganhou repercussão após um embate com a senadora e ex-presidenciável Soraya Thronicke (Podemos). Ele também discutiu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Kelmon ficou em sétimo na contagem de votos, com aproximadamente 81 mil votos.

