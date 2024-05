A semana em Brusque inicia sob a influência de um cenário meteorológico prometendo trazer chuva representativa e frio nesta segunda-feira, 27, diante da formação de um ciclone sobre o oceano na terça-feira, 28.

Todos os detalhes sobre este tema sintetizado acima, abrindo a pauta de hoje, serão analisados pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que nos concedeu uma entrevista especial.

Os pormenores dessa conversa podem ser conferidos no boletim emitido por ele, exposto a seguir.

Chuva requer atenção

*Boletim: Climaterra

Este boletim tem início, indicando atenção para Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí, devido aos índices pluviométricos representativos, então esperados para esta segunda-feira.

A chuva, que começou fraca ainda de madrugada, deve persistir ao longo do dia. Os simuladores meteorológicos, inclusive, não descartam o risco de trovoadas, podendo assim, desencadear pancadas mais intensas.

Alguns modelos projetam volumes entre 30 a 50 mm, enquanto outros antecipam números ainda maiores.

Independentemente de qual projeção venha se confirmar, a expectativa, em decorrência desses acumulados, pode causar transtornos devido ao solo ainda encharcado, por conta do evento chuvoso da semana anterior.

Ademais, vários rios da região ainda estão com níveis acima do normal.

Em relação ao rio Itajaí-Mirim, dificilmente trará algum problema, exceto se houver mudança na situação da chuva até então projetada.

Além disso, o frio, por ser úmido, deve aumentar a sensação térmica. Portanto, casacos e cachecóis serão itens indispensáveis nesta segunda-feira.

Inicialmente, as projeções indicam uma melhoria nas condições do tempo com a chegada da noite.

Ciclone na terça-feira

Vamos agora analisar as condições do tempo previstas para a terça-feira. Esse dia deve trazer o retorno do sol, favorecendo serviços que requerem secagens e outras atividades externas.

O destaque então passa a ser a formação de um ciclone sobre o oceano, que de certa forma também influenciará Brusque e região, mas sem representar um alerta.

As cidades no Vale do Itajaí terão, sim, rajadas, com oscilação entre 20 a 40 km/h, podendo exceder essa variação, pontualmente.

Dessa forma, o vento de sul a sudoeste deve ser o protagonista das condições meteorológicas na terça-feira, diante da volta de um clima seco e frio, que por sinal, irá se estabelecer no restante da semana.

*Com informações: Climaterra

A chuva da madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque e região durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva, acumulados entre o período de meia-noite até as primeiras horas da manhã, estão ressaltados em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Concluindo esta reportagem, convidamos você a contemplar os cenários espetaculares então enviados por nossos leitores.

Cada imagem é uma janela para o amanhecer desta segunda-feira, capturando o início do dia nos diversos locais destacados nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

