Corpo de homem arrastado por correnteza de rio em temporal é encontrado na Serra catarinense

Lázaro Bibiana, de 36 anos, foi arrastado por um rio ao cair de uma ponte alagada durante um temporal em Bom Jardim da Serra no dia 18 de maio. No domingo, 26, o corpo dele foi encontrado.

Lázaro estava em um carro junto com dois colegas de trabalho quando o veículo foi arrastado pela correnteza. Eles realizam a manutenção em uma torre, na zona rural do município. O carro da empresa havia sido localizado no dia 20.

Os outros dois homens conseguiram sair do carro pela janela. Eles se seguraram em um baú usado para guardar equipamentos, que se soltou da caminhonete, e conseguiram se apoiar por cerca de 1 quilômetro até serem jogados na margem do rio.

Após saírem da água, eles caminharam até uma casa e pediram ajuda. Eles foram atendidos no local.

