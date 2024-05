Até o momento, Brusque registrou 2635 casos da dengue em 2024. Os dados são da Vigilância em Saúde e foram divulgados na manhã desta segunda-feira, 27.

Nesta semana, foram 245 ocorrências confirmadas da doença. Isto significa que houve uma baixa no número de casos registrados, muito diferente de semanas anteriores, onde os números chegaram a mais de 500 registros. Na semana anterior, foram 202 confirmados. No momento, são 175 situações em investigação.

De acordo com o levantamento, as ocorrências estão concentradas no bairro Limeira Baixa com 391 casos. Os outros se dividem nos bairros: Santa Terezinha com 219 casos; Centro com 189 casos; São Luiz com 184 casos; Santa Rita com 165 casos; Rio Branco com 124 casos; Steffen com 120 casos; Nova Brasília com 115 casos; Dom Joaquim com 109; São Pedro com 98 casos; Cerâmica Reis com 94 casos; Águas Claras com 89 casos; Primeiro de Maio com 84 casos; Cedrinho com 78 casos; Bateas com 77 casos e Guarani com 66 casos.

A contagem segue com: Azambuja com 64 casos; Maluche com 53 casos; Limoeiro com 47 casos; Limeira Alta com 39 casos; Planalto com 38 casos; Souza Cruz com 34 casos; Paquetá com 33 casos; Volta Grande com 26 casos; Tomaz Coelho com 20 casos; Santa Luzia com 17 casos; Zantão com 14 casos; Poço Fundo com 13 casos; Centro II com 11 caos; São João com 10 casos; Ponta Russa com oito casos; Cedro Alto com cinco casos e Rua Nova Trento com um caso.

No momento, há dois pacientes internados na UTI, e dez pacientes internados em enfermaria hospitalar. O município registrou três óbitos por dengue.

O município de Brusque já começou a vacinação contra a dengue. A cidade recebeu ao todo 8.647 doses, que foram destinadas à faixa etária de 10 a 14 anos. As vacinas estão disponíveis de segunda a sexta, das 16 salas de vacina, das 8h às 11h45 e das 13h às 16h45, e também na Policlínica, das 8h às 20h.

As unidades com salas de vacina são: Limeira; Dom Joaquim; Planalto; Paquetá; Santa Terezinha; Santa Rita; Ponta Russa; Steffen; São Luiz; Cedrinho; Guarani; Maluche; São João; Águas Claras; Rua Nova Trento e Bateas.

Focos

São 538 focos confirmados no município, espalhados em 25 regiões da cidade.

Os bairros brusquenses com maior taxa incidência são: Santa Luzia com 42 focos; Limeira com 34 focos; Cedrinho, Cedro Alto e São Pedro com 33 focos cada; Águas Claras e Dom Joaquim com 31 focos cada; Centro II com 28 focos; Bateas com 28 focos; Azambuja com 24 focos; 1° de Maio e Centro I com 20 focos cada; Nova Brasília e Souza Cruz com 19 focos cada; Rio Branco com 17 focos; Poço Fundo, Steffen, Tomaz Coelho com 16 focos cada e Guarani com 15 focos.

Os focos seguem espalhados pelos bairros: Santa Rita com 14 focos; Limoeiro e Ponta Russa com 11 focos cada; Maluche, Santa Terezinha e São Luís com nove focos cada.

Oropouche

O município de Brusque confirmou ao todo quatro casos da febre do oropouche. Todos foram confirmados na última semana.

Orientações

Em caso de sintomas de dengue, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) da sua região, para o primeiro atendimento. Após a avaliação será dado o encaminhamento necessário.

Números para denúncias

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Brusque, por meio do Programa de Combate a Endemias, também informa o número de telefone para denúncias, pelo WhatsApp, somente em formato de texto no (47) 98813-0095, ou por ligação, no número 156, da Ouvidoria Municipal.

Alertas sobre casos e focos

Em parceria com a Defesa Civil de Brusque, a Vigilância Sanitária criou um canal de comunicação para a população poder receber alertas de casos e focos de dengue de determinado bairro.

Para receber os alertas, basta cadastrar via SMS ou Whatsapp.

Via Whatsapp: adicionar o número (61) 2034-4611, e enviar sua localização.

Via SMS: envie seu CEP para 40199.

