Motorista passa mal e capota carro no Morro de Zimbros, em Bombinhas

Um motorista passou mal e capotou o carro no Morro de Zimbros, em Bombinhas, na tarde do domingo, 26. O acidente aconteceu na avenida Vereador João da Luz por volta das 13h30.

Quando a Polícia Militar chegou no local encontrou apenas o veículo, um Polo, sem nenhum ocupante. A equipe foi até a UPA do bairro Bombas onde o condutor estava.

Ele informou que estava transitando com o carro pela avenida, sentido Porto Belo a Bombinhas, quando o acidente aconteceu.

“Salientou que durante a condução do carro começou a passar mal e perdeu o controle do veículo em uma curva. Ele relatou que capotou o carro e parou após o guard-rail com os pneus para cima”, diz o relatório da PM.

O carro permaneceu no local e o condutor foi orientado pela equipe. Não foram divulgadas mais informações.

