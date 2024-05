Motociclista morre atropelado após sofrer acidente e tentar pedir ajuda em Penha

Um motociclista de 33 anos morreu atropelado na manhã deste domingo, 26, após tentar pedir ajuda na pista da rodovia que dá acesso ao município de Penha, no Litoral catarinense. De acordo com o relatório da Polícia Militar Rodoviária, o atropelamento ocorreu por volta das 6h.

A vítima conduzia uma Honda Bros quando sofreu um primeiro acidente, caindo com a moto em um córrego após sair da via. Tentando obter socorro, ele voltou para a pista, onde foi atingido por um carro Volkswagen Voyage.

Uma testemunha informou à polícia que o motorista do Voyage fugiu do local sem prestar assistência. A testemunha ainda tentou seguir o veículo, usando sinais luminosos para tentar fazê-lo parar, mas sem sucesso.

No local do acidente, não há câmeras de monitoramento que pudessem registrar a ocorrência. No entanto, uma empresa nas proximidades possui equipamentos que podem ter capturado imagens do veículo envolvido no atropelamento.

Até o momento da publicação desta matéria, a identidade da vítima não havia sido divulgada e mais detalhes sobre o acidente ainda estavam sendo apurados pela polícia. As investigações continuam para localizar o motorista do Voyage e esclarecer todos os detalhes do acidente.

Leia os destaques da semana:

1. Zagueiro brusquense é campeão do Chipre com o Apoel

2. Prefeitura de Brusque publica edital para contratar professores e serventes de serviços gerais; saiba como participar

3. Programa de castração de animais está parado em Brusque; entenda o motivo

4. “A cidade não pode ficar parada por causa de burocracia”, diz Jean Dalmolin, novo presidente da Câmara de Brusque

Assista agora mesmo!

Médico da Nicarágua faz carreira trabalhando no SUS de Brusque: