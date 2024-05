O Brusque empatou em 2 a 2 com o Vila Nova neste domingo, 26, no OBA, em Goiânia, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Guilherme Queiróz e Alex Ruan (de bicicleta) marcaram os gols do quadricolor, enquanto Alesson e Júnior Todinho balançaram as redes pelo Vila.

Com o resultado, o Brusque dorme no 17º lugar, dentro da zona de rebaixamento. Somando todas as competições, são oito jogos seguidos sem vitória, com seis derrotas e dois empates. Desde que perdeu para o Goiás por 2 a 0 em 5 de maio, vem tomando pelo menos dois gols em cada partida, com uma exceção: o empate sem gols com o Operário-PR, em 15 de maio.

Gol do Vila Nova

A partida começou bastante morna, com as equipes pouco inspiradas e os goleiros pouco exigidos. A torcida do Vila Nova compareceu em baixo número, ainda remoendo o 6 a 0 sofrido no jogo de ida da final da Copa Verde, no meio da semana.

Aos 10 minutos, Guilherme Queiróz recebeu de Moccelin na direita, cortou para dentro e chutou. Denis Júnior defendeu sem rebote. Aos 17, Após cruzamento rasteiro pela direita, Rodolfo Potiguar fez o movimento do chute para afastar a bola da área, mas Júnior Todinho se antecipou e fez a interceptação. O volante do quadricolor acabou chutando o adversário.

O árbitro foi chamado ao monitor para revisar o lance e assinalou o pênalti. Alesson cobrou firme e abriu o placar para o Vila Nova, aos 20 minutos.

Gol do Brusque

A resposta do Brusque não demorou. Primeiro, Diego Mathias cobrou falta fechada e Denis Júnior mandou a bola para escanteio, sem muito susto. Na sequência, aos 24 minutos, Paulinho Moccelin cobrou escanteio, o goleiro saiu muito mal do gol e a bola chegou a Guilherme Queiróz, que se agachou e cabeceou sem problemas para o fundo do gol.

O centroavante não marcava desde 30 de março, na derrota para o Criciúma por 2 a 1, no jogo de ida da final do Catarinense.

O primeiro tempo continuou com poucas emoções. O Vila Nova tinha espaço no lado esquerdo do Brusque, mas não se acertava nos cruzamentos. O quadricolor tinha momentos em que tentava pressionar forte a saída de bola adversária, mas não causou muito mais perigo.

Eletrizante

Aos dois minutos, o Vila Nova desempatou. Alesson recebeu na esquerda e cruzou rasteiro para Júnior Todinho completar para o gol.

O Brusque foi para cima. Quando o Vila Nova teve contra-ataque, aos quatro minutos, Matheus Nogueira foi até a intermediária e fez um corte com o peito para afastar o perigo. Logo depois, Pivô chutou de fora da área e Denis Júnior fez ótima defesa para escanteio.

Aos oito, Matheus Nogueira fez boa defesa em dois tempos, após cabeceio à queima-roupa. Aos nove, o Brusque empatou de novo. Moccelin cruzou, Queiróz cabeceou e foi bloqueado por Jemmes. Na sobra, Alex Ruan emendou uma bicicleta e mandou a bola no canto direito do goleiro. Golaço: 2 a 2.

Expulsão

O Brusque ficou com um a menos aos 14 do segundo tempo. Luiz Henrique cometeu falta sobre Igor Henrique no meio-campo, usando o cotovelo na nuca do adversário. O árbitro Kléber Ariel Gonçalves da Silva estava muito perto do lance e marcou apenas a falta.

A árbitra de vídeo, Daiane Muniz, o chamou ao monitor para revisar o lance. Após a revisão, Luiz Henrique foi expulso com cartão vermelho direto.

A partir de então, o Vila Nova partiu com tudo para cima, em busca da vitória. Aos 29, na melhor chance, Juan Christian aplicou uma caneta sobre Serrato e soltou a bomba de fora da área. A bola ainda bateu na trave antes de sair.

Instantes finais

O Vila Nova perdeu um pouco da intensidade a partir dos 35 minutos. Nestes momentos, o Brusque não só corria menos perigo, como também conseguia manter a bola mais afastada de sua área.

Aos 46, Ronei recebeu dentro da área, encheu o pé e Denis Júnior salvou o Vila Nova com uma defesa incrível. Aos 49, Henrique Almeida recebeu na meia-lua e mandou um míssil de primeira. A bola explodiu no travessão e saiu.

No último lance do jogo, Paulinho Moccelin alçou bola na área e Osman cabeceou para fora, sem perigo.

Próximo jogo

O Brusque enfrenta o Novorizontino no Gigantão das Avenidas no sábado, 1º, às 17h. O Vila Nova visita a Chapecoense na Arena Condá, com o jogo começando às 16h do dia seguinte.

Vila Nova x Brusque

Campeonato Brasileiro – Série B

7ª rodada

Domingo, 26 de maio de 2024

Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia

Vila Nova: Denis Júnior; Elias (Apodi), Quintero, Jemmes, Rhuan; Cristiano, Geovane (Henrique Almeida), Igor Henrique (Luciano Naninho); Juan Christian (João Lucas), Alesson; Júnior Todinho.

Técnico: Luizinho Lopes

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Wallace, Maurício, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar (Wellissol), Serrato; Paulinho Moccelin, Diego Mathias (Dionísio), Luiz Henrique; Guilherme Queiróz (Osman).

Técnico: Luizinho Vieira

Gols: Alesson e Júnior Todinho; Guilherme Queiróz e Alex Ruan

Cartão amarelo: Rhuan, Juan Christian, Júnior Todinho; Mateus Pivô, Matheus Nogueira, Dionísio.

Cartão vermelho: Luiz Henrique.

Trio de arbitragem (PR): Kléber Ariel Gonçalves da Silva, auxiliado por Wagner Júnior Bonfim Ledo e Denise Akemi Simões da Silva

Quarto árbitro: Artur de Moraes Fernandes (GO)

VAR: Daiane Muniz (SP), da FIFA, auxiliada por Herman Brumel Vani (SP)

