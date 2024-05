Trabalhadores têxteis de Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento aprovam reajuste salarial de 4,5%

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Têxteis de Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento (Sintrafite) realizou na manhã deste domingo, 26, no Auditório Luiz Carlos Groh, uma nova assembleia com a categoria, para discussão e análise a respeito do reajuste salarial e demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho.

Na oportunidade, os trabalhadores e trabalhadoras aprovaram o reajuste salarial de 4,5% e o piso da categoria agora será de R$ 2.020,00.

O presidente do Sintrafite, Anibal Boettger, destacou a importância desta conquista, especialmente após a rejeição da contraproposta patronal na assembleia anterior, realizada no dia 19 de maio. A contraproposta inicial condicionava o reajuste de 4,5% à introdução da jornada de trabalho 12×36 na Convenção, o que foi veementemente rejeitado pelos trabalhadores.

Durante a assembleia, Boettger comentou sobre a mobilização da categoria e a subsequente rodada de negociações que levou ao acordo final.

“Os trabalhadores e as trabalhadoras se manifestaram de forma veemente contra a implantação da jornada 12×36 na Convenção Coletiva de Trabalho. Esse sistema de trabalho, que implicaria em 12 horas de trabalho contínuo e afetaria o lazer e o convívio familiar, foi unanimemente rejeitado. Durante a semana, em reunião com o sindicato patronal, conseguimos retirar essa cláusula da pauta e manter o reajuste salarial de 4,5%, além de um piso salarial de R$ 2.020,00”, explicou Boettger.

Ele também enfatizou que o reajuste salarial conquistado está acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que foi de 3,23% nos últimos 12 meses

“Com um aumento real de 1,27%, os trabalhadores saíram novamente com ganho real em seus salários e com seus direitos preservados. Este é o reajuste mínimo que deve ser aplicado aos salários dos trabalhadores de toda a categoria. Porém, é importante ressaltar que há empresas que reconhecem a dedicação diária dos seus trabalhadores e oferecem reajustes maiores. Já tivemos casos de empresas que aplicaram até 10% de aumento, mostrando uma valorização verdadeira de seus trabalhadores”, comentou.

Os novos salários reajustados devem ser pagos pelas empresas do setor a partir da folha de maio, que os trabalhadores recebem até o quinto dia útil do mês de junho.

Sistema 12/36

Durante a assembleia, os trabalhadores e trabalhadoras tiraram dúvidas com relação ao sistema 12/36 e o presidente do Sintrafite os alertou sobre a possibilidade das empresas tentarem implementar a jornada por meio de acordos coletivos específicos.

“Os trabalhadores devem estar atentos e organizados para que, se houver propostas de implantação dessa jornada, ela seja extremamente atrativa. Caso contrário, continuará sendo fortemente rejeitada. O Sintrafite fica sempre à disposição do trabalhador, para ser chamado a qualquer tempo”, enfatizou.

Ele concluiu ressaltando a importância da participação dos trabalhadores nas negociações salariais.

“A nossa mobilização e participação maciça garantiram ganhos reais no passado e continuarão sendo fundamentais no futuro. A situação financeira dos trabalhadores, com o aumento do custo de vida, exige reajustes que reconheçam verdadeiramente o esforço de cada um”, complementou.

Reajuste Salarial 2024: 4,5% (ganho real de 1,27% acima da inflação) a todos os trabalhadores que recebem acima do piso.

Piso Salarial da Categoria: de 1.915,00​ para R$ 2.020,00 (5,48% de reajuste).

