Aymoré é campeão da 26ª edição dos Jogos Comunitários de Guabiruba

O bairro Aymoré foi campeão da 26ª edição dos Jogos Comunitários de Guabiruba na noite do sábado, 25. O torneio começou no dia 21 de fevereiro e reuniu os bairros Aymoré, Centro, Guabiruba Sul, Imigrante, Lageado Alto, Lageado Baixo e São Pedro.

Com a disputa de 38 modalidades, tanto no feminino quanto no masculino, os Jogos Comunitários envolveram aproximadamente dois mil atletas guabirubenses.

A competição, que se estendeu por mais de três meses, movimentou todos os espaços esportivos da cidade, incluindo quadras, campos, clubes e canchas.

Troféu transitório Osnir Schlindwein

Na edição deste ano, a Secretaria de Esportes realizou a entrega do troféu transitório Osnir Schlindwein. Ele tem como finalidade promover a integração e a participação comunitária, sendo passado de bairro em bairro a cada edição dos jogos comunitários.

A cada ano, o bairro vencedor da competição guarda o troféu até a próxima edição. O coordenador do bairro Aymoré, Osnir Schlindwein, expressou a alegria pela conquista do título, nove anos após a última vitória.

“Depois de nove anos, voltamos a conquistar o título dos Jogos Comunitários. No ano passado, chegamos perto, mas este ano, felizmente, fomos campeões no domingo passado”, conta.

Ele também comentou sobre a evolução dos Jogos Comunitários desde o início em 1998.

“No início, víamos uma disputa acirrada entre as torcidas na arquibancada, e não na quadra. As torcidas demonstravam uma rivalidade maior. Hoje, vemos as torcidas misturadas e a decisão sendo tomada sempre dentro da competição esportiva”, finaliza.

Veja a classificação geral:

1° Lugar: Aymoré: 176 pontos

2° Lugar: Lageado Baixo: 166 pontos

3° Lugar: São Pedro: 145 pontos

4° Lugar: Guabiruba Sul: 94 pontos

5° Lugar: Centro: 77 pontos

6° Lugar: Imigrantes: 34 pontos

7° Lugar: Lageado Alto: 08 pontos

Veja a classificação do Futsal Masculino:

1° Lugar: Lageado Baixo

2° Lugar: Imigrantes

3° Lugar: Centro

4° Lugar: Guabiruba Sul

Os Jogos Comunitários são promovidos pela Prefeitura de Guabiruba, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Assuntos para a Juventude. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (47) 3308-3106.

