Revitalização do trecho municipal da rodovia Antônio Heil deve ser retomada em breve

O governo do estado sinalizou à Prefeitura de Brusque que vai repassar os valores para retomada da revitalização do trecho municipal da rodovia Antônio Heil (SC-486). A informação foi divulgada pelo prefeito de Brusque, André Vechi (PL), nesta quinta-feira, 14. Ele diz que parte dos valores devem ser destinados ao município na próxima semana.

A confirmação da retomada do repasse e, consequentemente, da obra ocorreu em uma reunião na quarta-feira, 13, entre o prefeito e o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL). Os trabalhos foram suspensos quando o antigo Plano 1000, programa da gestão do ex-governador Carlos Moisés (Republicanos) que incluía a obra, deixou de existir.

Inicialmente, conforme o prefeito, o governo do estado vai liberar R$ 3 milhões para retomada da obra. Ao todo, faltam aproximadamente R$ 15 milhões para conclusão dos trabalhos.

“Faltam quase R$ 15 milhões para concluir a obra. O governador vai repassar todo o recurso, mas por etapas. Agora vem R$ 3,5 milhões para retomarmos e fazermos um bom trecho. Conforme avança, eles liberam os recursos até fechar R$ 15 milhões”, explica.

O projeto prevê que seja revitalizado o trecho urbano entre a ponte Rio Limeira e a praça Vicente Só. Todo asfalto neste trecho deve ser recapeado. Em julho do ano passado, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) entendeu que as transferências do Plano 1000 foram irregulares.

Além de Vechi e Jorginho, participaram da reunião o vice-prefeito de Brusque, André Batisti, o Deco (PL); o secretário de Fazenda, José Henrique Nascimento; o deputado estadual Carlos Humberto (PL-SC); o secretário-adjunto de Infraestrutura de SC, Ricardo Grando; e o filho de Jorginho, Filipe Mello, que é o articulador político do governador.

