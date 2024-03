O secretário de Infraestrutura do estado de Santa Catarina, Jerry Comper, disse essa semana que as obras da barragem de Botuverá podem iniciar ainda esse ano. Olha, se as cidades de Brusque e Botuverá tivessem plantado 10.000 árvores cada uma, a cada vez que um político veio aqui falando que iriam iniciar as obras da barragem, hoje certamente já teríamos uma floresta bem xonsiderável na região, tranquilamente uma mini Floresta Amazônica. Eu só acredito na hora que cavarem o primeiro buraco, fincarem a primeira estaca e pregarem o primeiro prego lá. Enquanto isso, tenho a mais absoluta certeza de que são só palavras jogadas ao vento para engambelar o povo!

Situação cada vez mais incontrolável

Lá em Balneário Camboriú, um elemento jogou gasolina num veículo da Guarda Municipal e ateou fogo no mesmo. O fato aconteceu essa semana e foi filmado por pessoas que passavam pelo local. Pasmem, a pessoa não foi presa em flagrante! Mas depois de preso, o mesmo confessou que um traficante perdoou uma dívida que ele tinha, em troca do serviço. O mais estranho mesmo é não aparecer nenhum policial militar ou guarda municipal para tentar conter a ação. Se na Dubai brasileira a coisa está assim desse jeito, vocês imaginem só como está isso no resto do país. Aqui em Brusque, por exemplo, a população tem saudade quando havia sempre pelo menos um ou dois policiais militares na Praça Barão de Schneeburg e nos arredores, pelo menos nos passando uma sensação de segurança. Hoje em dia estamos ao Deus dará, por isso volta e meia acontecem essas barbaridades! O problema é que daqui a pouco ninguém mais dá conta e aí já visse…

Internação

Enquanto isso, após a aprovação do decreto de internação involuntária, devido a alta demanda, a prefeitura de Brusque terá que contratar dez leitos de saúde mental. Olha, desconfio que pela quantidade de moradores de rua que andam pela cidade pode alugar o Monthez e ainda assim vai ser pequeno, tá!

Motorista júnior da rodada

Um garoto de 14 anos roubou o carro do pai, na cidade de Pato Branco, no Paraná, para levar a namorada e mais um amigo para irem num encontro automobilístico em Balneário Camboriú, mas eles acabaram sendo parados pela Polícia Rodoviária Federal, em Rio Negrinho (SC), após terem percorrido quase 400 quilômetros. Um perigo para todos essa situação, certamente o pai quando foi buscar o garoto devia estar muito chateado com todo o ocorrido, mas por dentro deve ter sentido o alívio de ver que o seu filho não está conectado com o pensamento dessa famosa geração Z que vem por aí. É aquela ocasião que o pai chora por fora e ri por dentro. A base vem forte!

Onde vamos parar?

Estou para cancelar minha assinatura da Sky faz algum tempo (não, eu não tenho sky gato…). Já para ir me acostumando estava essa semana jantando com a família e assitistindo o jornal da RBS (sim, eu ainda falo RBS, porque o outro nome não pegou), então primeiro passou uma chamada da novela das sete que tem uma personagem que é a cópia cuspida e escarrada sem tirar nem por da tal da Bete A Feia, vocês devem lembrar. E logo em seguida passou outra chamada de um filme nacional em que a família toda vai viajar e esquece uma das filhas em casa e a menina tem que se virar sozinha contra dois ladrõezinhos pés de chinelo, segundo a narração “uma história bem brasileira”… olha, só se for uma história bem brasileira copiada sem nenhuma vergonha alheia do sucesso Esqueceram de Mim com o Macaulay Culkin. O país está regredindo até no que era bom!

Há 51 anos escrevendo com letra feia

Semana passada comentamos aqui sobre a perda da capacidade de escrever à mão, com o advento da tecnologia em que se diminuiu o uso diário de papel e caneta, e ainda citamos que se nós mortais já estamos ficando com a letra feia pela pouca prática, imagina os médicos, que já têm a letra mais feia que esbarrada de carreta na BR-470? E olha só essa então, no último dia 10 de março, o estado do Rio de Janeiro publicou uma lei para exigir que os médicos façam as receitas com letras legíveis. A iniciativa abrange estabelecimentos de saúde em todas as suas formas, incluindo hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias e consultórios. A lei lembra que a legibilidade das receitas é considerada obrigatória desde 1973. Os farmacêuticos e os pacientes gostaram demais da ideia, mas o problema é que provavelmente o estado vai contratar cento e quarenta e sete funcionários públicos com salários que variam entre 10 e 15 mil reais por mês, dependendo do grau de escolaridade, que serão os responsáveis em avaliar se a letra do profissional é legível ou não. No final das contas, mais uma lei que não vai pegar, até porque ultimamente, nas vezes que tive que ir ao médico, agora eles imprimem a receita e apenas assinam. Detalhe: a letra da assinatura ainda é medonha!

Museu?

Falando em jogar dinheiro fora, essa semana o Ministério da Saúde confirmou a criação do Memorial da Covid-19. Provavelmente vai ter uma sala com quatrocentos e setenta e nove manequins usando todo o tipo de máscara e um quadro gigantesco da bandeira do Brasil feito totalmente com caixas de cloroquina, azitromicina, ivermectina e zinco. Essa turma realmente tem o dom de jogar dinheiro pelo ralo, impressionante!

Dale Bruscão

E o Bruscão, hein? Com a vitória nos pênaltis sobre o ABC o Brusque embolsou mais R$ 2,2 milhões e segue firme na Copa do Brasil, podendo agora pegar um time de maior expressão e quem sabe passar de mais uma fase na competição. Que golaço do Alex Juan e que fase, hein! Parabéns!

Sabedoria Butecular

“Quem tem mais passado que futuro não pode mais fazer muita conta.”