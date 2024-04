Li essa semana que na cidade de Pedra do Indaiá, interior de Minas Gerais, um quinto da sua população está com dengue. A situação está complicada em todo o país, mas não se preocupem que não é pandemia, segundo dados atualizados do DataFolha. Olha, aqui em Brusque, não sei não, mas hoje só não tem mais gente com dengue do que pré-candidato a vereador, é impressionante! O problema é que você não sabe se está com dengue, covid, influenza, gripezinha, tosse de cachorro magro, arca caída, gambá nas costas ou só cansado de gente de chata mesmo. E tem mais, a cada dez pessoas com quem você fala, uma já é especialista doutor honoris causa em repelente caseiro certificado pelo Instituto Tias do WhatsApp. Olha só uma receita caseira de repelente que recebi esses dias:

Ingredientes:

– 50 ml de água da saída da vala da Primeiro de Maio

– 50 ml de óleo de fígado de bacalhau

– 10 ml de emulsão de Scott

– duas cabeças de alho queimado

– dois ovos galados de pata choca

– um par de meia de motorista de ônibus da Reunidas

– 30 ml de molho de dobradinha que ficou uma semana fora da geladeira

– uma cueca de um assador de costela fogo de chão

– fumaça de tinturaria

Aplicação:

– coloque uma luva que é utilizada para mexer com urânio e césio 137

– misture primeiro os líquidos, em seguida o alho queimado e os ovos, depois as peças de vestuário, bata em um liquidificador e em seguida acrescente a fumaça, não esqueça de usar máscara de gás

– passe sobre a pele, principalmente, pernas, braços e atrás do pescoço, não exagere, mas não seja econômico, lembre-se que a quantidade pode salvar a sua vida

– em caso de irritação, passe mais, até você não sentir mais a sua pele

– aconselhamos não sair de casa por motivos de catinga excessiva

– AVISO IMPORTANTE: em caso de ingestão, favor procurar a Santa Catarina Convênios e o Crematório Vaticano

Fumacê é a solução!

A coisa está tão feia que o Dazaranha, mais o filho do Bob Marley, mais os The Wallers, que é a banda que tocava com o Bob Marley, mais o Armandinho, a Tribo de Jah, o Natiroots, o Planet Hemp, o D2, o Iriê e mais uma galera estão se organizando para em breve realizar o Festival Fumacê 2024, um tributo da paz contra a dengue. Parece que eles estão todos reunidos numa casa ali em Mariscal e quando sair a fumaça da chaminé é porque decidiram a data, quase igual quando fazem a escolha do papa, só que ali a fumaça vai sair verde.

Até o desprovido capilar sabe

Pra vocês verem realmente como está a situação, até o STF estava querendo descriminalizar o uso da maconha, pra ver se o fumacê aumenta em proporções nababescas pelo Brasil afora, pra galera paz e amor salvar a cola do Ministério da Saúde, que está mais perdido que o Wesley, lateral do Flamengo, jogando na altitude da Bolívia.

Doutor Caneta

Mas como em toda a desgraça sempre aparece alguma coisa peculiar no meio, o que mais se lê hoje nas redes sociais é o relato de pessoas que pegaram dengue e acabaram perdendo cinco, seis e até dez quilos de peso, por causa da doença. E o pior disso tudo é que tem gente querendo pegar de propósito para emagrecer, só que alguns vão ter que pegar umas três ou quatro vezes seguidas, pra pelo menos darem uma afinada na voz. Isso acendeu um alerta na fábrica da caneta Ozempic, aquela que o cara emagrece e fica virado só em cabeça, igual um palito de fósforo da FIAT LUX. Tanto isso é verdade que o CEO da empresa, Doutor Caneta, pegou o seu jato e veio lá da Dinamarca até aqui para ver o que estava acontecendo, devido a enorme queda do consumo do seu produto mais vendido no Brasil. Ficou espantado com o que está acontecendo por aqui e disse que vai inventar uma caneta que você aplica e ela automaticamente apaga a dengue do seu corpo. Ele divulgou que vai utilizar células-tronco de pessoas que têm aquele “costumezinho feio” de ficar devendo para os outros e não se lembrarem, e a partir daí desenvolver essa que pode ser a cura para a doença. Vamos aguardar, então! Porque se esperar pelo governo federal… podemos esperar sentados!

A diferença do público para o privado

Essa semana teve o lançamento da 30ª. FENAJEEP, maior evento OFF-ROAD da América Latina, quiçá do mundo, e o maior e melhor evento aqui de Brusque, disparado. Mas por que esse evento é um sucesso tão grande há tantos anos? Vários fatores, mas o principal deles é porque ele é privado, organizado por pessoas que entendem MUITO do que fazem e com vasta experiência no evento em si. Olhando para um outro evento nosso, como a FENARRECO, a gente fica pensando, e se esse evento fosse privado? É claro que dentro da secretaria de Turismo existem pessoas fantásticas que dão a vida pela festa há muitos e muitos anos, mas e se esse evento fosse totalmente pensado em conjunto com pessoas que entendem de gastronomia, como o Schmitt Buffet, por exemplo, que é quem mais atrai gente para a festa por causa da sua comida, que é sensacional. Juntamente com pessoas que entendem de shows e festas, como o pessoal da Feijoada Bergamasca, por exemplo, que sempre fazem eventos grandiosos também no pavilhão da Fenarreco. Não dá para ter certeza se seria melhor, mas com certeza, mais organizado seria, certamente.

Baleias

Vocês viram que 150 baleias ficaram encalhadas numa praia da Austrália, ontem? Olha, a última vez que eu vi uma coisa assim parecida foi num encontro de Harley Davidson lá em Floripa, até acho que tinha mais!

Sabedoria Butecular

“Primeiro de maio, 30 anos sem Ayrton Senna, 30 anos sem ter o domingo completo, 30 anos de um Brasil menos Brasil, 30 anos sem uma pessoa que poderia ser alguém para mudar o rumo do nosso país em vários sentidos.”