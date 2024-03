Programação de Páscoa, evento de moto e mais: confira sete coisas para fazer no fim de semana em Brusque

1. Programação de Páscoa em Brusque

A programação de Páscoa de Brusque começa nesta sexta-feira, 15, e vai até o dia 30. As brincadeiras terão início às 20h, na Praça Barão de Schneeburg, às 20h. Em seguida, a Turma do Coelho vai animar o palco e dançar muito com os visitantes. Além disso, o local será decorado com temática de fazenda, incluindo o chalé do coelho, várias decorações, barracas de comida e bebida, atividades de pintura, uma feira e muita diversão.

O coelho estará em seu chalé na praça de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h, e aos sábados e domingos, das 18h às 21h.

2. Encontro de motos

A décima edição do Encontro Nacional de Motos 2 tempos, que é realizado no pavilhão da Fenarreco, em Brusque, acontece neste fim de semana. A abertura dos portões no sábado, 16, é às 16h, e no domingo, às 7h30. O evento vai contar com desafios, áreas para manobras, praça de alimentação, sorteios, expositores, espaço kids e feira com venda de peças e acessórios, além de atrações musicais. A venda de ingressos acontece no local. O valor é R$ 40 para um dia e R$ 70 para os dois dias.

3. Carreteiro da Rede

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brusque realiza nesta sexta-feira, 15, às 19h, um Carreteiro Beneficente, em parceria com a Confraria do Chef Ciríaco, em prol da entidade. O evento será no Centro Evangélico, no Centro de Brusque. Os cartões estão à venda no valor de R$ 50 na unidade na sede da Rede Feminina, localizada na Rua Joao Archer, 32, no Jardim Maluche. O telefone para contato é 47 3351-0200.

No dia do evento, o prato poderá ser consumido no local ou para retirada. Toda a renda será destinada à luta contra o câncer.

4. Aniversário do Shopping Gracher

Neste sábado, 16, o Shopping Gracher, que fica no Centro de Brusque, completa 25 anos e vai realizar uma série de ações especiais a partir de 10h30. Será realizada uma feirinha com expositores da região e também atrações voltadas para as crianças como contação de histórias, músicas, pintura facial e distribuição de algodão-doce. Também será sorteado uma vale-compras de R$ 1 mil. Para participar, é preciso apenas preencher um cupom com o nome completo e responder quantos anos o Gracher está completando em 2024.

5. Exposição de orquídeas

A Associação Brusquense de Orquidófilos (Abapo) realiza entre os dias 15 e 17 uma exposição de orquídeas na Villa Schlösser, que fica no Centro II. Na sexta-feira, 15, o evento vai de 14h às 20h. Já no sábado, 16, vai das 9h às 20h, e, no domingo, 17, das 9h às 17h. O ingresso é 1 kg de alimento não perecível. No mesmo local, no sábado, acontece mais uma edição da feira livre, das 9h às 20h, com artesanato, atrações para as crianças, produtos coloniais e regionais e também várias opções de lanches.

6. Ação em prol dos moradores de rua

O coletivo Quero Impacto, em parceria com o Centro Pop, realiza neste sábado, 16, mais uma edição do Impacto Pop, evento em prol de pessoas em situação de rua, que acontece das 8h30 às 14h, no Centro Pop, que fica na rua Dr Penido, 51, no Centro de Brusque. O evento é aberto ao público e conta com música, opções de comida, tatuagem, bazar, aulas de defesa pessoal, palestra sobre saúde, grafite e outras atividades.

7. Resenha

O Doka’s Lounge Bar promove o evento Resenha neste sábado, 16, com sertanejo e DJs, a partir de 16h. São previstas dez horas de festa. O evento acontece no Sítio do Val, no bairro Santa Luzia, em Brusque. Os ingressos estão à venda no site Ingresso Nacional. A entrada de R$ 90 + taxas dá direito a churrasco livre. Já o ingresso comum custa R$ 20 (feminino) e R$ 30 (masculino), mais taxas.

