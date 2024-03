O Brusque Basquete/KTO recebe a Apab Blumenau às 18h deste domingo, 17, na Arena Brusque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da CBB. O clássico já é uma reedição da final do Catarinense de 2023, vencido pelos brusquenses. A entrada é livre.

A equipe é comandada pelo ex-ala-pivô Durval. Após um período trabalhando como auxiliar técnico, ele é o treinador principal do Brusque Basquete/KTO, mas trabalhando em parceria com o ex-armador Guilherme Campoano, o Gigante, que foi o técnico campeão catarinense de 2023.

A base do time que terminou o ano passado está mantida: Brito, Pará, Batata, Carlos Júnior, Finão e Arquidally seguem no time, mas agora acompanhada de diversos jovens brusquenses. Além de Luis Knabben, Castelo e Lucas Lopes e Marcus, chegam Filipe Wehmuth, Nunes e Enzo Ricardo.

“Vamos mesclar a base do ano passado com estes jovens daqui de Brusque, pensando na integração deles ao time principal e no Catarinense Sub-19 e no Sub-22”, explica Durval. O objetivo é fazer uma boa primeira fase para chegar em condições de passar pela segunda fase e chegar ao quadrangular final.

Um reforço é o armador Lucas Moreira, Luquinha. Aos 29 anos, ele retorna à equipe e está na lista de inscritos. Já disputou outras competições pelo Brusque, como o Brasileiro da CBB em 2019 e 2022.

Em 2022, as equipes se enfrentaram em nove partidas oficiais, com cinco vitórias para Blumenau e quatro para Brusque. Os blumenauenses conquistaram o Catarinense e a Copa Santa Catarina, enquanto o Marreco foi campeão da Taça FCB.

Fórmula de disputa

Dez equipes disputam a competição, divididas em duas conferências:

– Conferência Sérgio Macarrão: Brusque, Blumenau, Liga Sorocabana-SP, Osasco-SP e Santos-SP

– Conferência Josuel dos Santos: Cruzeiro-MG, Praia Clube-MG, Tatuí-SP e Vitória-BA.

As equipes jogam dentro de suas próprias conferências, em turno e returno. As quatro melhores de cada uma se enfrentam nas quartas de final, disputadas em melhor de três. Os quatro classificados desta fase se enfrentam num quadrangular, cuja sede será, preferencialmente, a cidade do time de melhor campanha.

Josuel foi um dos pivôs mais completos do basquete brasileiro. Defendeu a Seleção por mais de uma década, nasceu em Bauru e tem 2,08m. Em sua carreira, esteve em duas Olimpíadas e diversos Mundiais. Foi ouro no Pan de Winnipeg 1999, bicampeão Sul-Americano, tetracampeão do Brasileirão, tetracampeão paulista e bicampeão carioca. Jogou por Franca-SP, Flamengo, Pinheiros-SP, Rio Claro-SP, Bauru-SP e Vasco.

Já Sérgio Macarrão é de uma geração mais antiga. O ala/pivô nascido no Rio de Janeiro esteve em algumas das passagens mais importantes da história do basquete nacional. Foi campeão sul-americano, medalhista olímpico com o bronze em Tóquio 1964, além de medalhista de bronze no Mundial de 1967 e prata no Mundial de 1970. Jogou por Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo, além do Mackenzie-SP.

Sequência

O Brusque Basquete participa da competição desde que ela começou a ser disputada, em 2019. Na primeira edição, o Marreco obteve o quarto lugar. Em 2020, não houve competição por conta da pandemia de Covid-19;

Nas edições seguintes, o time brusquense caiu nas quartas de final. Em 2023, após uma grande campanha na primeira fase, com sete vitórias e uma derrota, perdeu nas quartas para a Liga Sorocabana, com 2 a 1 na melhor de três.

Conferência Sérgio Macarrão



Brusque Basquete/KTO



Brusque

Fundação: 4 de dezembro de 1989

Ginásio: Arena Brusque

Principais títulos: 1 Copa Brasil Sul (2014), 5 estaduais (2001*, 2002*, 2013, 2016 e 2023), 2 Copa Santa Catarina (2017 e 2023) e 4 Taça FCB (2013, 2015, 2016 e 2022)

Brasileiro CBB 2023: 5º (quartas de final)

*Como Bandeirante



Apab Blumenau



Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau

Blumenau

Fundação: 29 de julho de 2003

Ginásio: Galegão

Principais títulos: 7 estaduais (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022) e 3 Copa Santa Catarina (2019, 2021 e 2022)

Brasileiro CBB 2023: 7º (quartas de final)



Basket Osasco

Osasco (SP)

Fundação: 24 de agosto de 2012

Ginásio: Geodésico

Principais títulos: 1 Copa São Paulo (2020)

Brasileiro CBB 2023: 8º (quartas de final)



Basquete Santos

Santos (SP)

Fundação: 1997

Ginásio: Arena Santos

Principais títulos: 2 Campeonato Paulista 1ª Divisão (2022 e 2023)

Brasileiro CBB 2022: 3º



Liga Sorocabana

Sorocaba (SP)

Fundação: 1997

Ginásio: Municipal Gualberto Moreira

Principais títulos: 1 Copa São Paulo (2023) e 1 Torneio Novo Milênio (2010)

Brasileiro CBB 2023: 2º

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: