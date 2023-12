Em fevereiro de 2014, Brusque enfrentou uma prolongada onda de calor, estendendo-se por 17 dias consecutivos.

Os termômetros, na ocasião, registraram uma sequência de picos máximos superiores a 36°C durante as tardes, resultando em uma sensação de abafamento que encostou nos 60°C.

A escassez de chuvas então agravou ainda mais a situação, contribuindo para um cenário desértico no município e região.

Nesse período desafiador, a população buscava desesperadamente alívio das altas temperaturas.

A procura por aparelhos de ar condicionado e ventiladores foi intensa, porém, o comércio local não conseguiu atender à demanda, levando à falta desses produtos nas lojas.

Sensação de calor vai a 58ºC

A temperatura mais elevada durante essa onda de calor, que então impactou Brusque há quase uma década, foi registrada em 8 de fevereiro. A estação localizada no bairro Rio Branco marcou 41,8°C à sombra.

Naquela mesma data, o termômetro registrou uma notável sensação de abafamento em 58,4°C.

Vale ressaltar que essa medição não pode ser tratada como um padrão absoluto, mas sim interpretada como a intensidade do calor percebida na pele.

Maior média em pelo menos 35 anos

A média de temperatura naquele fevereiro de 2014 ficou em de 28,6°C, estabelecendo o maior índice médio já registrado em pelo menos 36 anos, conforme monitoramento realizado pela rede Groh Estações.

À época, mesmo os entusiastas do calor clamavam por um alívio, que finalmente chegou com o retorno das chuvas em 14 de fevereiro.

Naquele dia, foram registrados 15,3mm de precipitação e um pico máximo de 27,3°C.

O calor ainda persistiu na região de Brusque durante o restante do mês, embora não com a mesma intensidade. Na tabela abaixo, é possível observar a sequência de dias com picos acima dos 36°C.

Apoio dos anunciantes

Esta matéria que você então acaba de conferir foi possível graças ao apoio incondicional de nossos patrocinadores.

Cada um deles está destacado nos banners abaixo, prontos para serem explorados. Clique para descobrir mais sobre as ofertas e os produtos disponíveis.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Carreata Magia do Natal encanta ruas de Brusque no fim de semana

2. VÍDEO – Entre mugidos e emoções, vaca encanta Botuverá com surpresa dupla

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK