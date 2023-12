Homem bate carro em poste no Guarani, em Brusque

Um motorista de 28 anos perdeu o controle do carro e bateu em um poste no bairro Guarani, em Brusque, no início da tarde desta terça-feira, 19.

O acidente aconteceu por volta das 12h. Segundo apurado pela equipe do jornal O Município no local, o homem perdeu o controle do veículo, um Fiat Uno, e se chocou com o poste. Ele era o único ocupante do carro e não se feriu.

Por volta das 12h20, o motorista ainda tentava retirar o carro do meio da pista.

