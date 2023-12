O intenso calor em Brusque, no domingo, 17, não conseguiu arrefecer o entusiasmo dos participantes da carreata Magia do Natal, que então percorreu várias ruas do bairro Rio Branco.

*Veja a galeria de fotos no fim desta edição

O evento, mais uma vez, capturou a atenção de um público expressivo, especialmente das crianças, cuja expectativa se traduzia em espera ansiosa à margem da estrada pela chegada do Papai Noel e toda a efervescência associada à ocasião festiva.

Segundo Mônica Rodrigues Dietrich, integrante da equipe organizadora, este é o sexto ano consecutivo em que a carreata é realizada, sempre sob a coordenação de moradores e diversos empresários locais.

“Estamos celebrando o sexto ano consecutivo dessa belíssima tradição. Meu pai, Jonas Joaquim Rodrigues, lidera a organização, envolvendo-se diretamente com empresas, padarias, supermercados e amigos, com o objetivo de angariar apoio financeiro para a aquisição de balas e pipocas”, expõe Mônica.

“Nosso primeiro ano foi modesto em participação. No entanto, no segundo ano, um amigo se interessou e convocou outros, gerando uma espécie de grupo dedicado a essa nobre causa”, explica.

“A maioria de nós são amigos de longa data, o que torna a iniciativa ainda mais especial. Além disso, a afinidade que desenvolvemos ao longo dos anos fortalece a importância dessa iniciativa” acrescenta.

Magia do Natal em vídeo >>

Galeria de fotos após anúncios

Veja a seguir quem está ajudando este trabalho do Blog do Ciro Groh. O nome de cada um desses parceiros comerciais está exposto nos banners.

Clique então sobre eles para saber mais sobre as ofertas e produtos oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. GALERIA – Concerto de Natal das Luzes então ilumina o Santuário de Azambuja

2. GALERIA – Veja como está linda a decoração natalina em Botuverá

Carreata Magia do Natal em fotos

Encerramos, pois, esta edição com uma galeria de imagens que captura de maneira objetiva a atmosfera da carreata Magia do Natal ocorrida no último fim de semana em Brusque.

• Ajude, pois, a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK