Após ser raptado, homem é morto a tiros no Norte de Santa Catarina

Um homem foi raptado e morto a tiros neste sábado, 16, em Papanduva, no Norte Catarinense. Ele foi identificado como Cristiano Maguirovski, de 34 anos.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 12h30, na Estrada Geral Lageado, no bairro Lageado dos Grein.

Cristiano tinha passagens policiais por diversos crimes, entre eles, estrupo de vulnerável. Ele foi encontrado num rio com perfuração causada por tiro na região da cabeça.

Os possíveis autores são três homens, de 24, 33 e 34 anos. Cristiano foi raptado na noite de sexta-feira, 15. Ainda conforme a PM, a motivação do crime é possivelmente por desavença do homem com os autores do crime.

Cristiano foi velado e sepultado, no Cemitério de Papanduva, ainda neste domingo, 17.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: