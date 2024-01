Catarinense que ganhou prêmio da Mega da Virada retira parte do prêmio de R$ 588 milhões

A Caixa Econômica Federal informou que o ganhador do prêmio da Mega da Virada, de Ipira, em Santa Catarina, já se apresentou para retirar o prêmio. A informação foi confirmada na manhã desta quarta-feira, 3, e ao todo, ele recebeu R$ 117 milhões do prêmio total.

Como o prêmio envolve uma grande quantidade de dinheiro, mais informações sobre os ganhadores não foram divulgadas, por segurança. De todos os ganhadores dos R$ 588 milhões, apenas cinco pessoas se apresentaram para resgatar o prêmio além do morador de SC, todos eles de Salvador, na Bahia.

Ainda segundo as informações, ainda falta uma pessoa do bolão de Salvador para resgatar o prêmio, e os moradores de Bom Despacho, Minas Gerais, de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo e o ganhador de Redenção, no Pará.

Segundo informações apuradas pelo G1, a premiação de Ipira não vai para um único jogador, e sim para um grupo de 30 pessoas. Ainda segundo as informações do portal, foi feito um bolão com mais de 1.300 jogos simples. Os novos milionários vão receber R$ 117.778.204,25, que se forem divididos em valores iguais, dá cerca de R$ 3,9 milhões para cada apostador.

Proteja seu prêmio

Prêmios com valor superior a R$ 2.112 são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. O ganhador pode escrever, no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa forma, o bilhete será nominal. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Na agência, a identidade, sexo e cidade do ganhador não são revelados pelo banco. Os profissionais da Caixa são orientados a realizar o processo com toda a discrição possível.

