Voo vai inaugurar nova rota direta entre Navegantes a Buenos Aires nesta quarta-feira

Às 23h20 desta quarta-feira, 3, parte o primeiro voo do aeroporto de Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina, rumo a Buenos Aires, na Argentina. A “inauguração” da nova rota proporcionará uma conexão direta entre as duas cidades.

O primeiro voo vindo da Argentina está previsto para chegar às 5h05 de quinta-feira, 4, em Navegantes. A rota NVT-EZE terá capacidade para até 176 passageiros, oferecendo conforto e segurança aos viajantes.

A nova rota será operada pela Gol com o Boeing 737. Até o dia 17 de fevereiro, serão realizadas cinco voos semanais entre as cidades. Já no período de 18 de fevereiro até 30 de março, a rota manterá três frequências semanais nos dois sentidos.

Segundo a CCR Aeroportos, concessionária que administra o aeroporto, a iniciativa visa expandir conexões internacionais e contribuir para o desenvolvimento turístico e econômico da região, em parceria com o trade turístico do Norte de Santa Catarina, prefeituras municipais da região e a própria companhia aérea.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: