Clube de Astronomia deixa gestão do Observatório Astronômico de Brusque

O Clube de Astronomia de Brusque (CAB) não faz mais a gestão do Observatório Astronômico. A saída do grupo foi confirmada pelo diretor do Convento Sagrado Coração de Jesus, padre Zaqueu Suczeck. Ele relata que a intenção é manter o espaço com a mesma finalidade, mas com outra instituição atuando na estrutura.

“O observatório, enquanto uma ligação com o Clube de Astronomia, sairá do local. O prédio é da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus e continuará ali, a princípio, com a mesma finalidade, com outra instituição ou por nossa conta mesmo. Ainda não definimos”, afirma.

O diretor preferiu não informar os motivos que levaram à saída do CAB, e se limitou a dizer que se trata de uma “questão interna”. Zaqueu explica que a obra que ocorre nos fundos do convento não tem ligação com a estrutura do observatório.

“A obra que acontece ali não tem a ver com o observatório. São coisas distintas”, informa. O observatório Tadeu Cristovam Mikowski foi inaugurado no dia 3 de novembro de 1979 e, neste ano, completa 45 anos.

O CAB foi fundado em 1988. O presidente da instituição é o astrônomo Silvino de Souza. A reportagem de O Município foi até o local nesta quinta-feira, 1º. O espaço já está praticamente desocupado.

O Município apurou ainda que a entrega das chaves do observatório pelo CAB ocorreria nesta quinta. Não se sabe, porém, se isso aconteceu. O espaço está aberto para manifestação do clube, caso a instituição deseje se pronunciar.

Complexo esportivo

Nos fundos do convento é realizada uma obra de construção de um complexo esportivo. O espaço, que terá o nome Concentro Esportes, contará com quadras de diversas modalidades: vôlei, beach tennis, futebol society e padel.

Trata-se de um espaço particular que será destinado à locação. A obra começou em janeiro e é realizada em toda a área do antigo campo de futebol nos fundos do convento. Um acesso foi aberto pela rua Manoel Tavares, no Centro I.

