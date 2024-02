Hospital Dom Joaquim passa a ofertar serviços via SUS a outros municípios da região de Brusque

Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de outros municípios da região de Brusque agora podem contar com serviços ofertados pelo Hospital Dom Joaquim. No dia 19 de dezembro, o hospital assinou um contrato com a Agência Pública Intermunicipal de Serviços do Vale Europeu (Apis) para prestação de serviços a municípios da região.

Até então, o hospital não poderia atender de forma significativa pacientes do SUS de municípios como Guabiruba e Botuverá, pois prestava uma cota de serviços para Brusque, com somente uma pequena parcela para as duas cidades vizinhas.

“O contrato permite que as Secretarias de Saúde dos municípios enviem pacientes. O ‘leque’ será ampliado, abrangendo outros municípios”, afirma o presidente do hospital, padre Valdir Bernardo Prim.

O hospital prevê que os novos serviços ofertados podem ajudar a diminuir a fila de exames. O contrato foi assinado pelo administrador do hospital, Raul Civinski de Souza, e pela diretora-executiva da Apis, Vanessa Fernanda Schmitt.

Média e alta complexidade

Em um primeiro momento, o centro de imagens, que conta com exames de endoscopia, colonoscopia, tomografia e raio-x, foi colocado à disposição. O contrato entre o hospital e a Apis prevê a prestação de serviços de média e alta complexidade.

Nas próximas semanas, passarão a ser ofertados serviços do laboratório e do centro cirúrgico. Na prática, todos os municípios consorciados à Apis poderão contratualizar com o Hospital Dom Joaquim.

Os serviços do hospital foram oferecidos diretamente para os municípios mais próximos de Brusque: Botuverá, Guabiruba e Gaspar. O hospital fica localizado no bairro Dom Joaquim, próximo a Botuverá. Segundo Raul, o contrato de prestação de serviços via SUS vem ao encontro dessa proximidade.

“Conversamos com a Márcia Cansian, que é secretária de Saúde de Botuverá, e ela nos explicou que [contar com os serviços] era um anseio de Botuverá por causa da proximidade entre o hospital e o município. Para nós, vai facilitar bastante e acredito que para Botuverá também”, diz Raul.

