Ex-vereadora de Brusque deixa PP após quase uma década no partido e mira eleições de outubro

A ex-vereadora e ex-secretária de Desenvolvimento Econômico de Brusque, Ana Helena Boos, deixou o PP após nove anos filiada à sigla, até então a única da carreira política dela. Ana deve ser novamente candidata a vereadora nas eleições de outubro. Procurada por O Município, ela diz que deixa o partido após divergências de posicionamento. Ana ainda não definiu a legenda que irá se filiar.

Vereadora entre 2017 e 2020, Ana foi superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema) na gestão do ex-prefeito Ari Vequi (MDB) e secretária de Desenvolvimento Econômico em parte do governo André Vechi (PL). Recentemente, o PP se aproximou à base de Vechi, mas ela nega que este teria sido um dos motivos para deixar a sigla.

