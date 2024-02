Esta edição vem mostrar a empolgante história dos brusquenses Iliana Torresani Groh e Cassio Felipe Groh, mãe e filho, que então decidiram se aventurar em um salto de paraquedas.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Conhecidos por sua paixão por esportes radicais, essa corajosa dupla decidiu enfrentar a emoção de um pulo para o abismo, dirigindo-se até a cidade de Tijucas, onde uma renomada escola de paraquedismo os aguardava.

Sob a orientação de instrutores altamente qualificados e experientes, Iliana e Cassio, pois, realizaram o salto que descrevem como uma prática verdadeiramente surpreendente.

Essa jornada audaciosa, compartilhada entre mãe e filho, ilustra não apenas a determinação de enfrentar desafios extremos, mas também a confiança depositada em profissionais especializados que tornam essa experiência inesquecível.

Em um cenário de pura adrenalina, a dupla brusquense desafiou os limites e se lançou aos céus, proporcionando um relato emocionante e inspirador.

*Assista ao salto de paraquedas >>

No vídeo que se segue, o piloto Gustavo Rofino detalha os procedimentos realizados a três mil metros de altura, momentos antes do salto.

As imagens mostram as habilidades necessárias para o salto, proporcionando também uma visão real da emoção vivida.

*Fonte das imagens: Dz47

O fascínio que vem do paraquedas

O fascínio pelo paraquedismo tem crescido a cada ano, conquistando entusiastas desse esporte radical em busca da adrenalina gerada por essas experiências emocionantes.

Com o avanço acelerado da tecnologia, a prática tornou-se cada vez mais segura, permitindo até mesmo a inovação de novas abordagens para os saltos.

O salto duplo, uma modalidade considerada mais simples, é altamente recomendada para iniciantes e curiosos.

Nesse estilo, um instrutor experiente, com extensa bagagem em paraquedismo, conduz toda a aventura, orientando e controlando o aluno acoplado a ele até o solo.

Exigências para o salto de paraquedas

Em busca de mais informações sobre esse esporte radical, nossa coluna deslocou-se até a cidade de Tijucas, especificamente à escola de paraquedismo Dz47.

A proprietária, Nicole Deverling, concedeu uma entrevista à nossa reportagem, explicando regras e procedimentos adicionais que precedem o salto.

*Idade

Quanto aos requisitos para participar, a idade mínima é de 14 anos, com autorização dos pais, necessária então para menores de idade.

*Roupas

Recomenda-se, pois, vestimenta que permita boa mobilidade e seja adequada à prática do esporte.

*Peso

O limite de peso para o salto duplo é de 95 kg, embora avaliações de segurança permitam exceções para pessoas entre 95 e 100 kg, considerando proporções de peso e altura, além das condições climáticas no dia do salto.

Há uma taxa extra para saltadores com peso entre 90 e 100kg, justificada pelo desgaste dos equipamentos e pelo esforço físico adicional dos instrutores, que operam em sistema de rotação.

*Bebidas

É proibido saltar sob influência de álcool ou drogas, visando garantir a segurança dos participantes.

*Condições climáticas

Ademais, a prática do paraquedismo está diretamente condicionada às condições climáticas, podendo haver atrasos ou adiamentos na agenda para preservar a segurança dos participantes.

*Alerta

Importante ressaltar que é proibido realizar saltos de paraquedas após ter realizado mergulho nas 24 horas anteriores, reforçando os protocolos de segurança estabelecidos pela escola Dz47.

O salto de paraquedas em fotos

Encerramos esta matéria destacando uma emocionante galeria de fotos, que retrata com maestria o arrojado salto de paraquedas realizado pelos destemidos Iliana e Cassio.

Além disso, apresentamos fascinantes imagens que capturam os cenários envolventes e a estrutura externa desta renomada escola de paraquedismo.

Convidamos você a conferir esta seleção exclusiva que revela a coragem e a destreza desses brusquenses.

*Fontes das imagens: Dz47 e Ciro Groh >>

