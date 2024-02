Tudo que você precisa saber sobre o primeiro Sábado Fácil do ano

O primeiro Sábado Fácil de 2024 acontece no dia 3 de fevereiro e promete trazer muitas atrações para as famílias na praça Barão de Schneeburg, no Centro de Brusque.

Nesta data, a sugestão da Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque) é que o comércio atende em horário diferenciado, até as 17h, para que os clientes possam fazer suas compras com mais tranquilidade.

Serviços

No primeiro Sábado Fácil de 2024, a população poderá usufruir de diversos serviços como orientações de saúde, consulta de crédito (SPC/Serasa), além de orientações com o Procon. Também haverá apresentações musicais.

Já as crianças poderão se divertir com cama elástica, pintura facial, jogos de mesa e brinquedos educativos. As atividades na praça iniciam às 9h.

O presidente da CDL Brusque, Valter Kohler, destaca a importância do Sábado Fácil para o comércio e também para a população.

“Sabemos o quanto a população aproveita as atrações e serviços oferecidos neste dia na praça, além de prestigiar o nosso comércio local, com horário estendido. Com certeza, o primeiro Sábado Fácil do ano será sucesso de público, assim como nas edições anteriores, já que este é um evento que faz parte do calendário da cidade”, comenta.

O Sábado Fácil é uma realização da CDL Brusque, com apoio do Sesc, Sesi, Senai, Procon, Uniasselvi, Unifebe, Laboratório Verner Willrich e Kohler Joalheria e Ótica.

