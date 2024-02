Saiba quem são os réus da colisão entre carro de luxo e ônibus de Blumenau; vítima ainda tem sequelas

O homem de 65 anos que sofreu traumatismo craniano no acidente entre um carro de luxo e um ônibus que aconteceu na madrugada do dia 20 de junho de 2023 entre as ruas Sete de Setembro e Humberto de Campos, em Blumenau, está processando o dono do carro por dano moral e material.

O valor da causa é de R$ 362.598,80. De acordo com o advogado André Mrozkowski, representante da vítima, antes da ação ser protocolada, uma notificação foi enviada a Caio Marcelo Debossan, o proprietário do veículo Mercedes Benz, para conseguirem uma solução ou até fornecer um auxílio emergencial a José Gripa.

“Na ausência de resposta, protocolamos a ação em agosto, dois meses após o acidente. O réu já foi citado e apresentou defesa, na qual rechaça os pedidos indenizatórios, embora não negue a culpa no acidente”, comenta o advogado.

Agora, o processo está com o prazo para a defesa apresentar réplica. “Nas próximas duas semanas estaremos trabalhando na réplica”, explica Mrozkowski.

O advogado também explica que, após a réplica, deve ser designada a audiência de instrução, para ouvir os depoimentos, bem como a perícia médica, para apurar os danos físicos, sobretudo neurológicos, em razão do traumatismo craniano.

O que diz a investigação

Na justiça, há também uma ação criminal, que é representada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), onde se busca a condenação não apenas de Caio Marcelo Debossan, proprietário e passageiro da Mercedes, mas também de Davi Almeida Júnior, que como consta nos autos do processo seria o condutor do veículo no momento da colisão. Os réus, até o momento, não foram citados oficialmente no processo criminal.

Fernando Augusto Roncaglio Heinig, o homem que teria buscado os dois após acidente de acordo com os autos do processo, também foi indiciado.

De acordo com informações da denúncia apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) mediante as investigações da Polícia Civil, Davi e Caio chegaram em uma conveniência na rua Almirante Tamandaré já com sinais de embriaguez, tais como andar cambaleante e dificuldade de equilíbrio.

No local, porém, eles seguiram consumindo cerveja. Por volta de 3h do dia do acidente, chegou junto a eles também Fernando, com um Volkswagen Polo. Ainda de acordo com o documento do MP-SC, os três consumiram quantidade considerável de cerveja durante todo o período que estiveram na conveniência, saindo de lá por volta de 4h36.

Caio entregou a direção do veículo para Davi, apesar de ambos terem consumido álcool juntos no estabelecimento, e ainda há a suspeita de que até mesmo antes de chegarem ao local. Por volta de 4h40 de 20 de junho de 2023, Davi invadiu a pista contrária da rua Sete de Setembro e colidiu com o ônibus.

Davi e Caio deixaram de prestar socorro e se evadiram do local no Polo de Fernando, que vinha logo atrás da dupla.

A reportagem de O Município Blumenau tentou contato com os advogados de Caio e Fernando, que não quiseram se manifestar. Também tentou o contato de Davi, mas não obteve sucesso. O espaço segue aberto para os posicionamentos de todos os citados.

Sequelas do acidente

No acidente, cerca de nove pessoas ficaram feridas, mas José Gripa foi quem mais sofreu. Ele teve traumatismo craniano e o advogado conta que José não consegue mais trabalhar e precisa de assistência, que é dividida entre o filho e a neta.

“[José] Alterna entre períodos de estabilidade e confusão mental e sofre quedas dentro de casa. Ainda não há diagnóstico definitivo”, revela o advogado.

Colisão de carro de luxo em ônibus

A colisão aconteceu por volta das 4h40 do dia 20 de junho de 2023. Conforme o vídeo, é possível ver que o carro está em alta velocidade, se perde na manobra e colide na lateral do ônibus, que estava parado no semáforo.

No transporte coletivo haviam 25 passageiros. Ao todo, foram nove vítimas com ferimentos.

Vídeo da colisão do carro de luxo em ônibus:

