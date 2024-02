Motorista de carro morre em acidente no Norte de Santa Catarina

Uma colisão fatal aconteceu na SC-110, em Jaraguá do Sul, na madrugada desta quinta-feira, 1º. O acidente deixou um condutor morto. A vítima foi identificada como Gean Carlos de Souza.

Um amigo de Gean publicou uma mensagem de despedida em seu Facebook. “Você vai fazer muita falta, meu eterno amigo. Você me proporcionou alegrias em minha vida. Obrigado por tudo que você fez por mim”, escreveu.

O acidente

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência foi registrada por volta das 2h45, no quilômetro 83,200 da rodovia. A colisão foi frontal entre uma carreta e um Kia Picanto.

Gean era o condutor do carro e morreu no local. O motorista do caminhão saiu ileso do acidente.

Ainda conforme a PMRv, a carreta transitava no sentido Jaraguá do Sul-Pomerode quando o carro, vindo em sentido oposto, invadiu a contramão e bateu frontalmente com a carreta.

Ambos os veículos sofreram danos. A Polícia Científica esteve presente no local.

