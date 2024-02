Três pessoas ficam feridas após caminhão com carga de vidro tombar na Gentil Battisti Archer, em Nova Trento

Três pessoas ficaram feridas após um caminhão que transportava vidro tombar na rodovia Gentil Battisti Archer (SC-108), em Nova Trento, na manhã desta quinta-feira, 1º.

De acordo com informações do portal Olho Vivo Can, o veículo teria perdido os freios, saído da pista e tombado.

Duas pessoas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e uma pelo Samu. Não foram divulgadas mais informações

