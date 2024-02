Homem é levado ao hospital após carro cair em ribanceira no Santa Luzia, em Brusque

Um homem de 42 anos foi levado ao hospital após o carro que ele conduzia cair em uma ribanceira no bairro Santa Luzia, em Brusque, na noite da quinta-feira, 8. O acidente aconteceu por volta das 22h40 na estrada da Serra do Moura.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o homem estava deitado na vida.

Ele apresentava suspeita de fratura no ombro direito e informou que perdeu o controle do carro, um Ford Ranger, com placas de Brusque, e caiu na ribanceira de cerca de 5 metros de altura.

Após o primeiro atendimento, ele foi levado ao pronto-socorro do Hospital Azambuja. Não foram divulgadas mais informações.

