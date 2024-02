Expansão da rede do Samae no Limeira deve ser finalizada neste ano

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque pretende finalizar até o fim de 2024 o trecho de cerca de três quilômetros restante para substituir a rede de distribuição no bairro Limeira.

No total, o trecho tem cerca de 7,5 km, mas boa parte já foi realizada. Diretor-presidente do Samae de Brusque, Cláudio Pereira destaca que o bairro tem um dos melhores mananciais do município e também possui um reservatório. Portanto, a quantidade de água não é problema, já que, em alguns momentos, também abastece outros bairros.

Por causa da defasagem da rede de distribuição, porém, áreas mais altas do bairro, eventualmente, sofrem com a falta de água.

“Em dias de calor e de muito consumo, em algum período pontualmente, a rede de distribuição não tem capacidade suficiente para abastecer todo mundo, não tem pressão suficiente para os locais mais altos nesses momentos”, explica Cláudio. “Fazemos também uma campanha para que as pessoas que tenham caixa d’água encham, porque, assim, não sentirão os efeitos mesmo nesses momentos, que duram cerca de três a quatro horas”, complementa.

Diretora comercial do Samae Brusque, Larissa Bononomi explica que o trecho que falta ter a rede restaurada, entre a rua Alberto Preti até a entrada do Loteamento Próspero Cadores, é bastante movimentado e, por este motivo, vai causar transtornos no trânsito, mas a medida é necessária.

“O Limeira é um dos bairros que mais cresce e temos ciência do problema que às vezes acontece. É algo que a gente já monitorava e sabíamos que era necessário fazer uma melhoria”, ressalta.

Ela conta que os estudos do Samae indicam que, finalizando a obra, a autarquia conseguirá melhorar a distribuição no Limeira como um todo, incluindo as áreas do Loteamento Próspero Cadore e final da rua Luiz Zen, que sofrem com mais frequência com a falta de água.

“Teremos mais vazão, mais disponibilidade hídrica, esperamos que a falta de água se encerre. Mas os estudos continuarão mesmo assim, para sabermos se o que indicava aconteceu”.

O diretor-presidente afirma que a finalização da obra, que será feita com recursos próprios, será iniciada ainda no primeiro semestre. “Temos número limitado de servidores e de maquinários, por isso não temos uma data exata”, explica.

