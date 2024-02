Homem é preso no Centro de Brusque com carro furtado vindo de São Paulo

Um homem de 30 anos foi preso dirigindo um carro furtado no fim da tarde desta quinta-feira, 8, no Centro de Brusque. Ele veio com o veículo de Osasco (SP).

A abordagem da Polícia Militar aconteceu por volta de 18h30, após os agentes serem acionados pelo Centro de Operações da Policia Militar (Copom) para ocorrência envolvendo um veículo, um Volkswagen Nirvus, com registro de furto/roubo.

O homem tentou fugir da abordagem, mas os policiais realizaram a perseguição e conseguiram alcançar o carro. O motorista relatou que receberia R$ 680 para realizar a entrega do veículo em um posto de gasolina para outra pessoa não identificada.

Os policiais constataram que o homem estava sob efeito de álcool. Dentro do veículo, o

condutor estava com um cachorro, que ficou sob cuidados da Associação Brusquense de Proteção aos Animais (Acapra), e algumas embalagens de bebidas alcoólicas.

Diante dos fatos, o carro foi removido ao pátio credenciado. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

