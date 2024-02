Nany People virá a Brusque com apresentação marcada para março; veja como garantir ingressos

A artista Nany People virá a Brusque com uma apresentação marcada para o dia 30 de março, no Teatro do Centro Empresarial Social e Cultural (Cescb).

O show, que terá stand up e música, está marcado para começar às 20h. Os ingressos já estão sendo vendidos e podem ser adquiridos no site do Ingresso Nacional.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NANY PEOPLE (@nanypeople)

