Homem morre atropelado por caminhão na rodovia BR-470

Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão na noite desta quarta-feira, 7, na BR-470, em Blumenau. O acidente aconteceu na altura do bairro Badenfurt por volta de 20h15.

O homem, sem identificação, foi encontrado pelos bombeiros com politraumatismos e ausência de sinais vitais. As equipes iniciaram procedimentos de reanimação cardiopulmonar até a chegada do Samu.

Após a chegada do Samu, os bombeiros seguiram prestando assistência, mas a vítima não resistiu. Polícia Científica e Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foram acionadas.

