O clima característico do verão, com seu calor persistente, deve continuar a marcar presença em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí, permanecendo firme nesta quinta-feira, 8, e restante da semana, prometendo se estender até pelo menos a próxima terça-feira, 13.

Durante esse período, os residentes da região que desejam desfrutar de atividades ao ar livre são aconselhados a aproveitar as manhãs, já que o aumento da temperatura ao longo do dia aponta ao aumento de nuvens na parte da tarde, impondo assim, o risco de trovoadas mal distribuídas.

Entretanto, os especialistas em meteorologia estão observando atentamente a possibilidade de uma frente fria se aproximar de Santa Catarina, trazendo consigo expectativas de mudanças climáticas, possivelmente afetando a terça-feira de Carnaval.

O renomado meteorologista Piter Scheuer compartilhou com nossa coluna suas perspectivas em relação à síntese apresentada anteriormente.

No boletim subsequente, o profissional então aborda em detalhes o que Brusque e toda a região podem esperar em termos de uma previsão mais estendida.

Não deixe de conferir as atualizações a seguir.

Os impactos do calor nesta quinta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Nossa análise começa com o panorama das condições climáticas para esta quinta-feira, trazendo as perspectivas para Brusque e todo o Vale do Itajaí.

Pouco se acrescenta ao que os moradores da região têm experimentado neste início de fevereiro.

O calor persiste, com temperaturas máximas previstas entre 32 a 35°C.

O tempo se mantém seco, com o sol predominando durante a manhã e o aumento gradual de nuvens à tarde, impulsionado pelo aquecimento diurno. O risco de trovoadas muito mal distribuídas não pode ser descartado.

Os impactos do calor nos próximos dias

Ao analisarmos as perspectivas climáticas em uma projeção mais ampla, as tendências que observamos não diferem muito do padrão de verão que tem impactado Brusque e todo o Vale do Itajaí.

Na prática, o calor continua a predominar, com temperaturas atingindo picos entre 32 a 36°C, pelo menos até o domingo.

Durante esse período, podemos esperar períodos prolongados de sol pela manhã, com o risco de trovoadas isoladas aumentando gradualmente ao longo da tarde, especialmente em direção à noite.

Frente fria e o discreto alívio no calor

Olhando para a próxima semana, os modelos meteorológicos indicam a possível chegada de uma frente fria em Santa Catarina, inicialmente prevista para a terça-feira de Carnaval.

Se essa previsão se confirmar, podemos antecipar, pois, um discreto alívio do intenso calor que vem sendo sentido em Brusque e em toda a região.

No entanto, é importante ressaltar que essa mudança trará consigo um aumento do risco de temporais, devido ao contraste térmico entre o ar da frente fria e o ainda quente que estará presente na terça-feira.

Antes disso, na segunda-feira, está previsto o pico deste evento de calor, com temperaturas que podem se aproximar ou até mesmo cravar os 40°C em algumas cidades do Vale do Itajaí.

Esses são os efeitos do que chamamos de “pré-frontal”, quando uma frente fria se aproxima e causa um aumento ainda maior nas temperaturas.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Fotos e mais notícias após anúncios

A seguir estão expostos os nomes dos parceiros comerciais que então apoiam e investem neste trabalho do Blog do Ciro Groh.

Clique sobre os banners para conhecer as ofertas e produtos oferecidos por cada um deles.

Oferecimento:

Leia também:

1. A essência da cultura germânica em Guabiruba então vista no Sternthal

2. Amigos de Botuverá descem o rio Itajaí-Mirim com boias improvisadas rumo a Brusque

O tempo na madrugada

Prosseguindo com matéria de hoje, abordamos agora o acompanhamento das condições do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta quinta-feira.

Os dados coletados provêm da rede Groh Estações.

A tabela apresentada abaixo exibe a compilação das temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer, indicando valores para cada lugar mencionado no anexo (destacado em vermelho).

Importante ressaltar que não foram então registradas ocorrências de chuvas durante este período (marcado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Para concluir esta edição, aprecie as encantadoras fotografias gentilmente compartilhadas por nossos leitores.

Estas imagens proporcionam então uma visão do início da manhã desta quinta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 23

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK