A manhã ensolarada desta véspera de Natal acrescentou ainda mais esplendor ao Sternthal, um lugar situado no bairro Aimoré em Guabiruba, que se destaca como um símbolo do município.

Envolta por cenários pitorescos, essa rua se distingue pela riqueza da cultura germânica, evidenciada então nas encantadoras casas enxaimel que resistem à ação do tempo.

Essa herança cultural também está profundamente enraizada nos costumes dos residentes locais.

O domingo em Guabiruba

Conforme reza o ditado, imagens têm um poder expressivo que ultrapassa as mil palavras.

Por isso, optamos por retratar este pedaço da Alemanha no Brasil por meio de uma espetacular galeria de fotos, que você pode conferir a seguir.

As imagens então foram registradas durante a manhã deste domingo, 24, ensolarado, conferindo um toque extra de beleza ao local.

Não deixe de apreciar esse presente visual especialmente preparado pelo Blog do Ciro Groh para você, nosso estimado leitor.

Sternthal de Guabiruba em fotos

Apoio dos patrocinadores

Esta matéria só foi possível ser publicada graças ao apoio dos nossos patrocinadores.

Os nomes de cada um deles estão expostos nos banners abaixo, que aguardam pelo seu clique. Conheça as ofertas e produtos oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. Natal em Brusque: saiba se então há risco de chuva na noite da vépera

2. VIDEO – Amigos de Botuverá descem o rio Itajaí-Mirim com boias improvisadas rumo a Brusque

3. VÍDEO – Rua de Brusque é então fechada por multidão no Natal Solidário

• Ajude então a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo, pois, com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK