No último fim de semana, mais precisamente no sábado, 16, a rua Luiz Gonzaga, nos arredores do Colégio Feliciano Pires, em Brusque, foi palco de mais um evento memorável conhecido como Natal Solidário.

Essa festa natalina de rua, que teve início em 2017, é uma iniciativa idealizada por Edson Roberto Fidelis da Silva e já se estende por seis anos, demonstrando o poder transformador da solidariedade.

Apesar de alguns desafios de saúde, Edson persiste na missão de alegrar as crianças da comunidade.

Sua dedicação é compartilhada por familiares, amigos solidários, empresários locais e toda a comunidade, que se unem para tornar o Natal dessas crianças ainda mais especial.

A importância do Natal Solidário

A festividade contempla um cenário encantador, repleto de delícias, a exemplo de balas, pastéis, pizzas, além de atrações divertidas como cama elástica.

A entrega de presentes é um dos momentos mais esperados, enquanto o espaço ganha vida com a presença ilustre do Papai Noel, que percorre o trecho da rua, distribuindo alegria e presentes.

A colaboração da Prefeitura Municipal, que fornece a jujuba para complementar a celebração, adiciona um toque especial à generosidade da comunidade.

As crianças, ansiosas, aguardam à beira da estrada pela distribuição dos brindes, criando memórias inesquecíveis e reforçando o espírito natalino.

Edson, pois, compartilha sua emoção ao afirmar: “o Natal é uma ocasião especial, e manifestar nossa solidariedade para ajudar o próximo é algo que me deixa muito feliz”.

Ele continua, emocionado: “chegar ao final de mais um ano e celebrar o Natal Solidário, ainda mais forte, com o apoio da família e de toda a comunidade, é verdadeiramente emocionante”.

Natal Solidário em fotos

Encerraremos este editorial exibindo visualmente os momentos marcantes da última edição do Natal Solidário de Brusque.

Fotos: Família Fidelis

