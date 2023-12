“Estamos motivados para voltar”, diz Luciano Hang sobre retorno da Havan como patrocinadora máster do Brusque

O empresário Luciano Hang e o presidente do Brusque Futebol Clube, Danilo Rezini, falaram em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, 21, sobre o retorno da Havan como patrocinadora máster do Brusque. A empresa destinará R$ 1,2 milhão ao clube em 2024. O ato aconteceu no centro administrativo da Havan.

O retorno ocorre após um ano. Em 2023, o Brusque subiu da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro e conquistou o título de vice-campeão catarinense. Na coletiva, Luciano e Danilo celebraram a volta da empresa como apoiadora do futebol do Brusque.

“A nossa ideia era iniciar 2023 sem nenhum patrocínio, tanto em Brusque quanto em nível nacional. Acabando 2023, o André [Rezini, diretor de futebol] procurou meu filho Lucas e chegamos a um acordo para voltar com o apoio. Acho que fizemos um trabalho certo neste ano. Estamos motivados para voltar”, celebra o empresário.

Danilo afirma que dois aspectos do retorno da Havan como patrocinadora do clube são importantes. O presidente do Brusque destaca o apoio financeiro e a confiança que existe entre a diretoria e a empresa, que retomam juntos uma caminhada que durou por anos.

“São duas marcas que se confundem no sucesso, nos resultados positivos. Não temos dúvidas que a volta da Havan para o Brusque dará uma credibilidade ainda maior ao nosso projeto”, celebra Danilo, que também projeta a chegada de outras empresas com o acesso do Brusque à Série B.

Estádio próprio

Durante os discursos antes da coletiva, o presidente do Brusque abordou um assunto antigo: estádio próprio. Danilo e Luciano lamentaram situações anteriores em que a construção do estádio do Brusque não se concretizou, como a compra do Sesi, uma das possibilidades que ficou muito perto de se tornar realidade.

“Quando íamos bater o martelo com o Sesi, aconteceu uma situação que o leilão não saiu. Não queremos que o Luciano assuma qualquer compromisso, mas é uma pessoa envolvida na comunidade. Há uma possibilidade de levantar a bandeira e trazer outros empresários”, sugere o presidente.

Danilo afirma ainda que o centro de treinamento do Brusque, no bairro Bateas, foi destruído com as cheias e enchente que atingiram a cidade em outubro e novembro. Luciano também defende a necessidade de um estádio próprio do clube.

“Durante os últimos dois anos, colaboramos muito com o estádio Augusto Bauer. É claro que, para nós, falta um estádio. Tentamos comprar o Sesi para fazer o campo do Brusque. Infelizmente, deu errado. Entendemos que precisamos de um bom estádio e um local para treinamento”, diz o empresário.

O presidente avalia que o clube cresceu muito em nível nacional, mas a estrutura segue limitada. Luciano comenta ainda que o retorno da parceria entre Havan e Brusque começa com o patrocínio e, no futuro, a questão do estádio e do centro de treinamento pode ser verificada.

“É algo que vamos ver daqui para frente. Temos que ver como vai a economia brasileira para que possamos ter passos firmes, baseado em crescimento sustentável. Vamos patrocinar o futebol e, quem sabe, ajudar o Brusque a ter o estádio e o CT”, finaliza.

