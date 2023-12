Num gesto verdadeiramente audacioso, um grupo de entusiastas movidos pela paixão por desafios tomou então a decisão de encarar as águas do rio Itajaí-Mirim.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Partindo de Botuverá nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, 22, eles embarcaram nessa expedição pelo rio rumo a Brusque, valendo-se de boias improvisadas confeccionadas a partir de câmaras de ar de pneus de caminhão.

Os protagonistas dessa incrível jornada foram Danilo Farias Sousa, Rogério Burg, Valério Minella e Guilherme Pedroso.

*Assista ao vídeo >>

**Autoria: Danilo Farias

O rio e a ausência de poluição

Segundo o relato animado de Danilo à nossa coluna, a beleza do percurso então superou todas as expectativas.

“Surpreendentemente, o rio e suas margens estavam notavelmente livres de poluição, com a ausência de garrafas pets e lixo e geral”, explica entusiasmado.

Ele conta ainda que ao longo do trajeto eles se depararam com uma surpresa encantadora: tartarugas nadando tranquilamente.

De acordo com seu testemunho, durante as pausas nas pedras, a experiência de sentir peixes beliscando os dedos e observá-los nadando nas águas cristalinas brindou-lhes com momentos verdadeiramente singulares.

“A transparência da água em alguns pontos permitiu que contemplássemos a riqueza subaquática.”

Chegada a Brusque pelo rio

A chegada até Brusque, num ponto do rio já próximo ao Centro da cidade, marcou o fim da aventura deles, já ao cair da tarde de sexta-feira.

A empolgação, pois, tomou conta de todos, deixando a certeza de que essa aventura merece ser repetida.

“A empolgação da experiência nos impulsiona a considerar a repetição do percurso em um futuro próximo, entretanto, desta vez, optaremos pelos caiaques”.

“Esta nova perspectiva já está nos nossos planos, pois a jornada em boias superou amplamente todas as nossas expectativas”, compartilha Danilo, repleto de emoção.

Descida do rio em fotos

Encerrando esta edição, compartilhamos algumas imagens que capturam a incrível jornada de um grupo de amigos originários de Botuverá, descendo o rio Itajaí-Mirim em boias improvisadas.

*Autoria das fotos: Danilo Farias >>

