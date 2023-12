Após atingir ciclista, caminhonete foge do local do acidente em Brusque

No fim da tarde desta sexta-feira, 22, uma ciclista, de 57 anos, foi atingida pela carga de uma caminhonete na rua Padre Antonio Eising, no bairro Paquetá, em Brusque. De acordo com os bombeiros, ela foi encontrada sentada em uma cadeira, consciente e orientada.

Ela relatou que transitava pela lateral da via quando um veículo no sentido contrário a atingiu com a carga de madeira que transportava na carroceria. Ela apresentava uma suspeita de fratura no braço direito e escoriações no tórax. A caminhonete que causou as lesões não foi encontrada no local.

