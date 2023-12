VÍDEO – Motorista de aplicativo encanta passageiros com decoração de Natal no Vale do Itajaí

Com o sucesso da decoração inusitada para o Halloween, o criativo motorista de aplicativo, Jordy Gabriel Gnewuch, de Indaial, não poderia deixar passar em branco uma oportunidade de continuar espalhando alegria. Após o período de ‘doces ou travessuras’, veio a vez do Natal iluminar e alegrar os passageiros do seu carro.

No dia 9 de dezembro, Jordy montou sua decoração natalina. Para ele, o enfeite de destaque é o casaquinho no câmbio da marcha. O carro é todo enfeitado com toucas de Papai Noel, duendes, adesivos de flocos de neve e capas para o volante.

Se no Halloween as teias e aranhas arrancavam risos e sustos, no Natal foram as toucas e pisca-pisca que tiram sorrisos dos passageiros. Todos amaram a decoração feita no carro, comentou Jordy.

Veja a decoração de Natal feita no carro

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: