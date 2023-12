Carreata de Natal Havan chega a Brusque neste sábado

O clima natalino tomará conta das ruas de Brusque neste sábado, com a passagem da Carreata de Natal Havan. O desfile inicia a partir das 18h30, com saída em frente à megaloja Havan, na Rodovia Antônio Heil.

Os quatro caminhões personalizados levarão toda magia do Natal para as ruas da cidade.

O dono da Havan, Luciano Hang, convida toda a população para prestigiar o desfile. “Nossa intenção é levar esse espírito natalino para as famílias nesta época do ano que, para mim, é uma das mais lindas e mágicas que existe”.

O Papai Noel azul da Havan também estará presente no desfile, embalado pela canção de Natal Havan.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: