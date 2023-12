Os moradores do Residencial Quinta Das Flores, localizado na rua Theodoro Lueders, no bairro Escola Agrícola, foram surpreendidos por um Papai Noel aventureiro na noite dessa quinta-feira, 21. Ao invés de descer pela chaminé, o bom velhinho decidiu descer de rapel.

O Papai Noel passou pela janela dos apartamentos e distribuiu balas para as crianças que estavam em casa. Depois, desceu e atendeu a todos no salão de festas do residencial, também fazendo a distribuição dos doces.

Confira o vídeo do Papai Noel

A história por trás do Papai Noel

Samuel Umbelino tem 55 anos, é natural de São José, mas vive desde os cinco anos em Blumenau. Ele trabalha com instalação de ar condicionado, mas no final do ano, durante as horas vagas, se transforma no Bom Velhinho.

Ele espalha a magia do Natal há cerca de cinco anos se vestindo de Papai Noel de forma voluntária. Além disso, participa de ações na comunidade há 20 anos.

Pelas Flores

A relação de Samuel com o Residencial Quinta das Flores começou por ser onde o filho dele mora e também por trabalhar com instalação de ar condicionado para muitos clientes do local.

Este é o segundo ano que Samuel se veste de Papai Noel para alegrar as crianças do residencial, porém, desta vez, decidiu inovar descendo de rapel pela primeira vez. A ação novidade foi combinada com o síndico, que ajudou com as chaves do telhado e também com a compra de doces para o Papai Noel distribuir.

“O vídeo é do último cliente que atendi ontem de manhã. Liguei pra ele e disse que não era pra ele sair de casa. O combinado era todos os moradores com crianças descerem às 20h, só que eu liguei pra ele e disse que não era pra ele sair de casa antes, porque o Papai Noel ia passar na porta dele. Ele disse ‘não acredito que tu vai vir aqui em casa’, eu disse que bateria na porta, iria lá e depois eles desciam comigo. Ele me esperou achando que eu iria pela porta, mas fui pela janela”, conta Samuel, aos risos.

Confira o momento inusitado

Grupo amigos até depois do fim

Samuel faz parte de um grupo de voluntários chamado “amigos até depois do fim”. O grupo começou há 7 anos, em Brusque, a partir de uma ação natalina pra 300 crianças no bairro Bateas. Eles arrecadaram 300 brinquedos e distribuíram. Daquela vez, Samuel não era o Papai Noel, mas estava lá ajudando.

Além das ações de Natal, o grupo também faz cafés do Dia das Mães e Dia dos Pais na Casa São Simeão, com tarde dançante para os idosos.

“Tem pessoas de idade que comentaram ontem com a minha esposa que estavam emocionadas de ver o Papai Noel. Isso deixa a gente mais emocionado ainda e com mais ânimo para estar continuando”, finaliza ele.

