Compre em Botuverá: CDL Brusque divulga vencedores da promoção de Natal

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque em parceria com o Núcleo de Botuverá da entidade realizou na tarde dessa sexta-feira, 22, o sorteio da última fase da campanha “Compre em Botuverá”. O sorteio aconteceu na praça central da cidade.



Ao todo, 80 mil cupons foram distribuídos pelos sete estabelecimentos comerciais credenciados durante esta fase da campanha.

A cada R$ 50 em compras no Mercado Lageado, Loja Evs Pedrini, Mercado KMP, Auto Posto Botuverá, Mercado Parada.com, Tre Sorelle e Paloschi Mat. Móveis os clientes receberam um cupom para participar do sorteio de Natal e concorrer a: um vale-compras no valor de R$ 1 mil, dois vale-compras no valor de R$ 500 e mais 10 vale-compras no valor de R$ 300.

Ganhadores do Compre em Botuverá

Milson Bambinetti, que comprou no Auto Posto Botuverá, foi o ganhador do vale-compras de R$ 1 mil. Os dois vale-compras de R$ 500 foram para Mari Lanches e Alírio Pavesi. Já os dez ganhadores dos vale-compras de R$ 300 são: Jeferson Deluca, Bruna Zanca Hort, Braz Wietcowsky, Marieli da Silva, Botuverá Talhação e Confecção, Daniel Bissoni, Larissa Martinenghi, Maria P. Fachini, Josimar Serafim e Sueli Maria Venzon Vanelli.

Valorização do comércio local

O gestor-executivo da CDL Brusque, Luiz Gustavo Boscariol, comemora o sucesso da promoção, principalmente pela grande adesão dos consumidores. “Ficamos surpresos com o número de cupons. Foram 80 mil distribuídos pelas sete empresas participantes. Tivemos apoio da Viacredi, que doou uma parte do prêmio e o restante foi uma iniciativa dos próprios nucleados. A ideia é cada vez mais fortalecer a promoção e melhorar as premiações”, diz.

O coordenador do Núcleo de Botuverá, Daniel Dognini Martins, destaca que esta foi a primeira promoção de Natal realizada de forma independente de Brusque e, de acordo com ele, a intenção é continuar no próximo ano. “Em 2022 tivemos um sorteio no Dia das Crianças e este ano conseguimos fazer algo maior, com sorteios no Dia das Mães, Dia dos Pais e agora no Natal. A intenção é continuar com este trabalho, com uma premiação ainda maior. Estamos no caminho certo”, frisou.

