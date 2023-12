A entrada oficial do verão de 2023 no Hemisfério Sul se deu precisamente à 0h27 desta sexta-feira, 22, trazendo seu cartão de visitas à região de Brusque com uma marcante sensação de calor, que chegou a encostar nos 50ºC durante a tarde.

As temperaturas ultrapassaram os 35°C em diversas cidades; no entanto, o que se destacou foi, precisamente, a sensação térmica — o índice de abafamento percebido diretamente na pele.

Podemos ilustrar isso com o exemplo de Guabiruba, onde os residentes do bairro Planície Alta experimentaram um pico de 36,3 °C, resultando em uma sensação que atingiu 48,2 °C.

Outras cidades da região, a exemplo de Botuverá, Presidente Nereu e Vidal Ramos, acompanharam essa tendência, com as temperaturas igualmente ultrapassando os 35°C e a sensação de abafamento atingindo picos entre 44 e 46°C.

O calor em Brusque

Ventiladores e sistemas de ar-condicionado também desempenharam um papel crucial no enfrentamento do calor em Brusque.

O município registrou picos de temperatura acima dos 35°C, atingindo um valor máximo no bairro que se mostrou o mais quente da cidade, Souza Cruz, marcando 36,9°C, com o índice de calor alcançando 47,2°C.

Números finais do calor

A tabela apresentada a seguir proporciona uma visão abrangente das temperaturas máximas, indicadas pelos termômetros em vermelho, assim como a sensação térmica, representada pelos números em azul.

Os dados correspondem a cada lugar descrito em anexo, situados no Vale do Itajaí Mirim.

Confira o Timelapse que exibe então a progressão da tempestade que se formou nos céus de Brusque na tarde desta sexta-feira, apresentando uma sequência de imagens aceleradas.

Calor se mantém no fim de semana

De acordo com Ronaldo Coutinho, especialista da Climaterra, a previsão indica que o calor intenso persistirá ao longo de todo o fim de semana natalino.

As típicas pancadas de verão, por sua vez, serão recorrentes, principalmente durante as tardes até as noites entre sábado, 23, e domingo, 24.

As temperaturas nesses dois dias têm a projeção de ultrapassar os 30°C, podendo atingir picos entre 35°C e 36°C, explica Coutinho

Recuo do calor intenso à vista

Na segunda-feira, 25, uma frente fria está prevista para atravessar Santa Catarina, trazendo consigo trovoadas que podem ser intensas, com risco de temporais no Vale do Itajaí.

Este sistema, em sua retaguarda, promete um ar refrescante, proporcionando um alívio do calor intenso a partir da terça-feira, 26.

As madrugadas entre terça e quinta-feira, 28, estão projetadas para serem bastante amenas na região de Brusque, com valores previstos entre 16°C e 18°C em várias cidades, conforme destaca o especialista da Climaterra.

