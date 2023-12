Secretaria de Saúde de Brusque inicia processo de contratação de novos profissionais para o início de 2024

Nesta sexta-feira, 22, foi publicada a portaria nº 2.409, emitida pelo Ministério da Saúde, que credencia Brusque a contratar 29 novas equipes de saúde. De acordo com a prefeitura, essa será a maior ampliação na rede de Atenção Primária de Saúde da história da cidade.

Atualmente, o município conta com 34 equipes já atuando no atendimento à população. Com a nova portaria, esse número será muito próximo ao dobro da sua capacidade e com efeitos imediatos, visto que as contratações desses novos profissionais devem ocorrer já nos primeiros meses de 2024.

André explicou ainda de que maneira essa medida impacta a população e também fez questão de dar os créditos a secretária municipal de Saúde, Thayse Rosa.

“Essa ampliação praticamente dobra o número de médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, enfim. O número de equipes na atenção básica, nas UBSs, é algo que vai impactar positivamente, de uma forma muito forte também, a atenção básica aqui no município. E tudo isso, toda essa conquista foi possível graças à dedicação, ao empenho da nossa secretária, a Thayse, extremamente competente, dedicada, que foi fundamental nessa articulação junto ao Ministério da Saúde”, explicou o prefeito.

O chefe do Executivo ressalta, ainda, a força que Brusque demonstrou ao conseguir um número tão expressivo de novas equipes junto ao Ministério da Saúde. “Em toda Santa Catarina foram habilitadas, tirando Brusque, 22 equipes, somando todas as outras cidades. Joinville foram sete, por exemplo. Em Brusque, 29. Mais do que o resto do estado somado. Para mostrar a força que a gente teve nessa articulação, pra mostrar a importância e a dedicação que a gente teve pra poder qualificar a saúde aqui no nosso município”, salientou.

A secretária municipal de Saúde, Thayse Rosa, também se mostrou muito feliz a respeito desta grande vitória para os brusquenses. “Hoje é um dia histórico para o município, um dia que a gente concretiza através da portaria ministerial, todo o credenciamento dessas equipes. Então a gente praticamente dobra o número de profissionais, enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem. Dentro dessas 29 equipes, também estão incluídos aí os agentes comunitários de saúde”, explica.

Thayse enfatiza a importância de contar com mais profissionais atendendo a quem mais precisa. “E quando a gente pensa em falar em promoção, prevenção, recuperação da saúde, a gente não consegue sem esses profissionais. Então com isso a gente vai conseguir estruturar melhor o nosso serviço, atender de fato, para que aquela população não chegue na Unidade Básica de Saúde e volte para casa sem o seu atendimento”, finalizou.

