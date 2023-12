O tão aguardado fim de semana de Natal reserva não apenas a manutenção, mas também o aumento do calor em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí. Entretanto, a mudança crucial prevista sinaliza uma alteração no padrão climático, podendo começar já nesta sexta-feira, 22.

A calmaria do tempo, que predominou na região nos últimos dias, caracterizada pela ausência de trovoadas e a intensificação do sol, deve ceder espaço ao retorno das instabilidades de verão, previstas para ocorrer a partir das tardes em direção às noites.

Os especialistas em meteorologia não descartam, inclusive, a possibilidade de temporais isolados.

A síntese anteriormente exposta conta com o respaldo do renomado especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente compartilhou conosco sua expertise sobre o tema.

Detalhes adicionais dessa esclarecedora conversa podem então ser encontrados no boletim subsequente.

Calor e o retorno das trovoadas

*Boletim: Climaterra >>

Se você reside em Brusque ou em qualquer outra cidade do Vale do Itajaí e está planejando seu fim de semana prolongado de Natal, é importante considerar a possibilidade do retorno das trovoadas de verão.

A boa notícia é que o período entre esta sexta-feira e segunda-feira promete ser propício para atividades ao ar livre durante boa parte dos dias, em especial nas manhãs.

Entretanto, é fundamental destacar que a vigilância necessita ser reforçada durante as tardes até as noites, período em que áreas de instabilidade têm potencial para se fortalecer, impulsionadas pelo aumento do calor, que, por sinal, pode alcançar valores superiores a 35°C na região.

Recuo do calor à vista

Direcionando nossa atenção para uma projeção mais avançada, os simuladores indicam a chegada de uma frente fria que está prevista para atravessar Santa Catarina durante a segunda-feira de Natal.

Este sistema, pois, carrega o potencial de desencadear trovoadas mais intensas, não excluindo a possibilidade de temporais entre o entardecer e a noite.

É relevante ressaltar que sua influência posterior tende a resultar em temperaturas mais amenas, proporcionando então um alívio ao calor intenso nas tardes.

As madrugadas subsequentes, entre terça e quinta-feira, prometem ser mais suaves, com a possibilidade de atingir mínimas de até 16 a 17°C no Vale do Itajaí.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

Fotos e mais notícias após anúncios

Conheça a seguir os nomes de quem investe e acredita neste trabalho do Blog do Ciro Groh.

Clique sobre os banners para então conhecer mais sobre os produtos e serviços oferecidos por cada um desses parceiros comerciais.

Oferecimento:

Leia também:

1. GALERIA – Veja como está linda a decoração natalina em Botuverá

2. VÍDEO – Natal em Nova Trento tem 26 presépios iluminando então praça da cidade



O tempo na madrugada

A partir deste momento, as atenções se voltam para a última madrugada na região de Brusque.

A tabela abaixo apresenta o registro das temperaturas mínimas pontuadas logo após o amanhecer desta sexta-feira (marcadas em vermelho).

Importante destacar que não foram observadas ocorrências de chuva na região até as primeiras horas da manhã (identificado em azul).

Os resultados dessa análise são específicos para cada local mencionado no anexo.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerrando esta pauta em grande estilo, aprecie as encantadoras imagens compartilhadas por nossos leitores.

As fotos apresentadas ilustram o início da manhã desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 21

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK