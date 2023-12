Arco-íris duplo colore o céu de Brusque; saiba por que fênomeno é considerado raro

Um arco-íris duplo coloriu o céu de Brusque e chamou a atenção dos moradores no fim da tarde desta sexta-feira, 22, após rápida chuva. O registro foi feito no bairro Santa Rita pelo repórter do jornal O Município, João Vítor Roberge.

O arco-íris é um fenômeno meteorológico que ocorre quando acontece um processo chamado refração. A luz solar encontra gotículas suspensas na atmosfera, e essa luz, que é branca, é dividida em espectros coloridos. O cenário geralmente acontece após chuvas, que deixam gotículas suspensas no ar.

O fenômeno duplo é considerado raro porque acontece apenas quando a luz do sol encontra gotículas maiores, e assim, acaba sofrendo a refração duas vezes. Nesse caso, um arco-íris aparece mais visível, e o outro, que sempre aparece acima dele, é um pouco mais fraco. O segundo apresenta as cores invertidas do principal, como um reflexo.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: